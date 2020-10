RIUF – The Romanian International University Fair, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est revine pe 29 octombrie cu o nouă ediție online la care vor fi prezenți reprezentanții a peste 60 de universități și instituții educaționale din 13 țări printre care și UK, Olanda, Germania, Franța, Belgia, Danemarca, Canada, SUA sau România.

În pofida Brexit-ului și a pandemiei COVID-19, interesul tinerilor români pentru studiul în străinătate este în continuare crescut, aceștia opând pentru programe de studiu internaționale de business, marketing, artă, design, IT & Computer Science, inginerie sau drept. Ediția Virtuală RIUF vine în ajutorul acestora cu un eveniment 100% sigur și online care oferă o experiență similară evenimentelor fizice:

Au acces gratuit pe platforma evenimentului la standurile universităților care sunt grupate pe țările de proveniență: UK, Olanda, Belgia, Franța, Italia, Spania, Danemarca, Germania, Elveția, Austria, SUA, Canada, România

Au la dispoziție resurse utile pentru parcursul lor educațional (broșruri, materiale video / audio)

Discută live pe chat sau în video call direct cu reprezentanții universităților, obținând informații și răspunsuri la întrebări direct de la aceștia

Își pot planifica înâlniri one to one cu reprezentanții universităților de interes

Primesc consiliere educațională și vocațională gratuită în timpul evenimentului

Participă la sesiunile live din cadrul Conferinței YouForum

To Brexit or not to Brexit? Admiteri în UK pentru anul 2021

Pentru cei care aveau în minte UK ca destinație de studiu, la Virtual RIUF pot să afle ultimele informații cu privire la deadlineurile de aplicații și noile proceduri de admitere. În plus, aceștia au ocazia să primească răspuns direct de la reprezentanții britanici cu privire la sursele de finanțare puse la dispoziție de către insituțiile educaționale din UK după luna ianuarie 2021.

Pe 29 octombrie, între 12:00 și 18:00, cei care vor să aplice în continuare la o universitate în UK pot afla cum pot fi admiși astfel încât să fie acceptați până în 2021, având astfel acces la împrumutul guvernamental oferit de guvernul britanic.

Imperial College London, University of Greenwich, University of Northampton, University for the Creative Arts sunt doar câteva din cele peste 10 universtități britanice prezente la Virtual RIUF.

Informații despre peste 6.000 de programe de studiu din peste 20 de domenii

Cele 60 de universități și instituții educaționale prezente a Virtual RIUF pun la dispoziția vizitatorilor informații despre peste 6.000 de programe de studiu de licență, masterat, doctorat sau MBA.

Pentru cei care nu sunt hotărâți în legătură cu viitorul lor educațional pot afla toate detaliile despre programe (licență, masterat, doctorat sau MBA) de marketing, business, design, hotel management, asistență medicală, medicină, arte, studii internaționale, drept, IT & Computer Science, științe naturale, economie, antreprenoriat, inginerie, educație sportivă, istorie.

Cele mai importante universități din România

Pentru cei care cântăresc atât opțiunea de a urma un program de studiu în străinătate, cât și cea de a-și continua studiile în țară, este bine de știut că la RIUF vor putea interacționa și cu cele mai importante universități din România. Universitatea Națională de Arte București, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sunt doar câteva dintre instituțiile educaționale românești prezente la eveniment.

Simplu, online, 100% sigur.

Pentru a participa la ediția virtuală a celui mai mare eveniment educational din Europa de Sud și de Est este nevoie de înscrierea pe www.riuf.ro. Apoi, cu o zi înainte de Virtual RIUF toți cei înscriși vor primi e-mail și sms cu linkul platformei în care vor trebui să se logheze în ziua evenimentului.

Odată cu logarea în platforma de eveniment, aceștia vor avea acces la lista de universități și la standurile virtuale ale acestora.