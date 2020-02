Potrivit Oliver Blume, presedintele Consiliului de administratie al Porsche AG, producatorul auto german de lux spera ca pana in 2025, jumatate din vanzarile sale sa fie din masini integral electrice. Fluxul de noi modele va ajuta compania germana aproape instantaneu printr-o crestere substantiala a vanzarilor generale.

Vorbind despre acestea, vanzarile globale ale Porsche pentru anul 2018 s-au oprit la exact 256.255 de unitati, ceea ce reprezinta o crestere de aproape 4% fata de 2017. Germanii au avut un an de succes, in ciuda unei scaderi de 4% a cifrelor de vanzari europene. Acest succes se datoreaza in cea mai mare parte pietei chineze in crestere rapida, care este din nou cea mai mare piata a unei singure tari a companiei cu 80.108 de vehicule vandute si o crestere de aproximativ 12% fata de 2017.

De asemenea, este de remarcat faptul ca compania a incetat sa mai comercializeze vehicule cu motorina, ceea ce le face primul producator german de autovehicule in acest sens. Acest lucru a avut cu siguranta un impact asupra vanzarilor generale ale companiei, care ar fi putut parea si mai puternice. In plus, noua reglementare privind consumul de combustibil si emisiile WLTP in Europa se remarca drept vinovatia evidenta din spatele diminuarii vanzarilor de-a lungul Atlanticului.

Taycan

Prezentata pentru prima data ca masina Mission E Concept in 2015, Porsche Taycan 2020 apare in sfarsit in acest an. Mai important, EV accepta tehnologia de incarcare ultra-rapida de 800 de volti si docuri de incarcare sport pe ambele parti. Datorita acestui lucru, EV ar trebui sa poata oferi pana la 60 de mile de distanta in doar 4 minute de incarcare sau nord de 200 de mile in 15 minute.

Preturile Taycanului incep de la 104.000 de dolari pentru modelul 4S de baza, care este cu aproximativ 20.000 de dolari mai mult decat ceea ce este celalalt sedan al companiei germane, Panamera. Porsche Taycan Turbo S, pe de alta parte, costa cel putin 186.000 USD.

Motorul electric al noului Porsche Taycan este format din motoare electrice sincrone cu dubla magneta permanenta – unul la fiecare osie pentru un sistem de tractiune integrala permanenta si nici nu poate fi vorba despre dezmembrari auto ca in cazul altor masini care nu mai functioneaza corespunzator. In functie de pachetul ales, primul EV al Porsche genereaza 523 CP sau 563 CP in mai multe forme de baza care vor fi dezvaluite la o data ulterioara. In acest moment, insa, se pot comanda doar Taycan Turbo si Turbo S, iar acestea fac 671 CP, respectiv 751 CP.

Porsche 911

Noul nou Porsche 911 din 2020 este mai mic cu 0,8 inch mai lung decat predecesorul sau, in timp ce modelele Sport sunt cu 1,3 inch mai lungi. Spre deosebire de tendintele populare, noile modele sunt cu aproximativ 160 de kilograme mai grele, in ciuda faptului ca se lauda doar cu 30% din otel in cadrul lor (fata de 63% din seria 991). Rigiditatea structurala a acestora este insa majorata cu 5%.

Modelele de baza (momentan) Porsche 911 Carrera S pornesc de la 114.500 USD, in timp ce Coupele Carrera 4S necesita aproape 122.000 USD. In schimb, convertibilii au costat 127.500 USD, respectiv 135.000 USD. Gama 992 Seria 911 va fi extinsa treptat cu modele mai scumpe, cum ar fi Porsche 911 Turbo, care se va alatura ulterior.

Cayenne

Noul Cayenne 2020 a fost realizat fara modificari semnificative, avand in vedere ca modelele din a treia generatie au debutat doar pentru MY 2019. Cu toate acestea, exista un nou model care sa rectifice acea situatie particulara. Cu totul noul Cayenne Coupe prezinta un corp mai rapid, cu un spate puternic revizuit, dar prezinta inca un stil foarte similar in general.

Avand in vedere modul in care practicitatea nu este unul dintre punctele tari ale lui Cayenne, un crossover si mai putin practic ca un coupe se potriveste foarte bine. Noul model este cu aproximativ 8.500 de dolari mai scump decat cel conventional Cayenne, care porneste de la aproximativ 67.000 de dolari. Cayenne S costa aproximativ 84.000 USD, iar modelele Turbo costa 126.000 dolari.

Macan

Noul Macan EV a fost anuntat recent pentru un debut in 2022, dar versiunile conventionale de ardere a benzinei nu vor merge nicaieri. Crossover-ul de lux compact a primit recent o actualizare a ciclului mediu care o aduce in concordanta cu limbajul de design Porsche de genul viitor.

Un lucru nu s-a schimbat insa. Macanul este in continuare cel mai agil si mai puternic crossover compact pe care ii puteti cumpara, cu 50.000 USD este cel mai accesibil mod de a intra in lumea Porsche. Cu toate acestea, modelele de top-range sunt la fel de scumpe ca orice alte Porsche.

Baza Macan ofera un motor turbo de 2,0 litri capabil sa puna la putere 248 cai putere – cu 4 mai putin decat anul trecut. Cu totul nou, Macan S asigura un decalaj intre modelele de baza si GTS, costand in jur de 60.000 de dolari.

Panamera

A doua cea mai scumpa masina Porsche din spatele iconicului 911 porneste de la putin peste 87.000 de dolari, dar are un potential sporit de a traversa bariera sumei de sase cifre. Masina luxoasa in patru usi a fost actualizata ultima data in MY 2017, in timp ce gama sa a crescut ultima data in cursul MEU 2019, cand modelele GTS de inalta performanta s-au alaturat gamei.

Spre deosebire de Cayenne, care utilizeaza motorul la nivel de intrare, perechea de hibrizi Panamera fie cu o gama mijlocie, fie cu un motor cu raza de actiune cu baterii cu litiu si motoare electrice. Fostele patru modele E-Hybrid genereaza forta de rotatie de 462 CP si 516 lb-ft, in timp ce Panamera Turbo S E-Hybrid pune la dispozitie un pumn de 680 si un cuplu de 626 de lire. Toate sunt asociate cu automatice PDK cu 8 trepte. Ce este mai mult, in functie de un model de alegere, Panamera poate fi comandata atat in ​​configuratii cu tractiune pe spate, cat si cu tractiune integrala.