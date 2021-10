Fata de moda vestimentara, tendintele de design interior nu se schimba la fel de repede, insa au o dinamica interesanta in ceea ce priveste iluminarea. Astfel, daca vrei sa fii sigur ca designul din interiorul casei tale ramane in trend cu moda, ar trebui ca macar odata la cinci ani sa verifici trendurile si sa faci mici ajustari.

Iata cateva aspecte de care ar trebui sa tii cont in 2021 in ceea ce priveste tendintele de iluminat interior.

Trebuie sa fie in armonie cu mediul

Protectia mediului este o necesitate care se regaseste tot mai pregnant in designul interior si in tenditele in iluminat. Acest aspect este reliefat in utilizarea materialelor naturale precum lemnul, sticla, tesaturile, bambusul sau imitatia de hartie pentru candelabre si alte corpuri de iluminat. Prin urmare, daca ideea de a contribui la protejarea mediului rezoneaza cu convingerile tale, fii atent la aceste materiale.

Tendita poate fi exprimata si de designul accesoriilor de iluminat care, in 2021, ar trebui sa aiba forma de ramuri, frunze sau picaturi. Orice detaliu care este inspirat din natura este relevant acum!

Forme cat mai simple

Minimalismul, ordinea si folosirea inteligenta a spatiului se reflecta si in designul de interior. Corpurile de iluminat sunt din ce in ce mai simple, fara detalii inutile si incarcate. Astfel, se economisesc bani si resurse si, totodata, se pastreaza un design atragator.

Nuantele de baza sunt alb, maro, negru sau negru, dar se pot folosi si combinatii cu cele din tendintele anterioare care erau culoarea mierii, a maslinelor, a nisipului, a cerului sau a coniferelor. De asemenea, vor arata foarte bine nuantele luminoase si accentele de culoare.

Candelabrele sunt folosite ca obiecte de arta

Daca vrei sa adaugi detalii atragatoare designului de interior, un candelabru de designer este exact ceea ce ai nevoie. In cazul in care restul iluminarii este discret, poti opta pentru un candelabru foarte luminos si activ.

In ceea ce priveste dimensiunile candelabrului, nu ai restrictii si iti poti urma preferintele si intuitia. Totodata, retine ca nu trebuie sa renunti la un candelabru realizat de un artist daca ai un spatiu mic. Aceasta idee este deja invechita si poti uita de ea.

Foloseste alama

Detaliile din alama sunt inca la mare cautare. Astfel, acest material se va regasi si in 2021 in diverse piese de mobilier, in vaze si accesorii decorative si, desigur, in lampi si candelabre.

Daca vrei sa dai un plus de stil si rafinament designului de interior si, totodata, sa obtii un spatiu cu aspect luxuriant, cald si confortabile deopotriva, alama este alegerea perfecta. Arata mai bine decat metale percum aurul sau argintul si se poate utiliza in diverse stiluri.

Tine cont de geometrie

Candelabrele nu sunt doar corpuri de iluminat functionale, ci si obiecte decorative care completeaza designul camerei si trebuie sa la alegi in concordanta cu tendintele modei. Acum este momentul sa iei in considerare formele variate si neobisnuite care, daca sunt alese adecvat, pot completa perfect orice interior care se doreste confortabil, cald si relaxant.

Joaca-te cu formele de iluminat modern si incearca ceva nou – vei ramane surprins de rezultate si totodata, vei fi in trend cu moda anului 2021!