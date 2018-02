Luna februarie a acestui an ne va ajuta sa ne deschidem ochii si inima pentru a intelege ca tot ce este invechit nu mai functioneaza acum. Perioada aduce oportunitati noi pentru toate semnele si depinde doar de fiecare sa profite de aceste ocazii si sa experimenteze inceputul unei evolutii incredibile, atat pe plan personal cat si global! Vom fi chemati sa meditam la sinele individual intr-un context in care putem face parte integranta din ceva mai mare decat noi insine, fara a ne pierde individualitatea si unicitatea.

Totul vorbeste despre cum sa cream o lume care accepta si incurajeaza darurile noastre. Insa, nu este o perioada usoara pentru toate zodiile! Unii se vor lupta sa isi pastreze parerile si vechile credinte si se vor opune schimbarilor, in timp ce altii vor imbratisa schimbarile cu inima deschisa, avand o luna cu adevarat speciala. Mai mult, toti cei acre accepta schimbarea se vor bucura de suport astral, dar si din partea colegilor si a familiei!

Haideti sa vedem care sunt zodiile cele mai avantajate de aceasta perioada, datorita acceptarii unei perspective diferite asupra lumii.

Taur

Pentru tauri va fi o luna a realizarii obiectivelor profesionale. Va fi o continuitate a progresului inregistrat in cariera in ultimele luni. Ei vor accepta misiuni provocatoare si vor avea perspective luminoase si pline de satisfactii la locul de munca. Planul financiare este si el foarte bine aspectat.

Vor avea sustinerea membrilor familiie pentru initiativele financiare pe care le iau. Calatoriile de afaceri vor fi extrem de profitabile. E posibil, totusi, ca investitiile speculative sa nu dea profiturile scontate.

Leu

Luna februarie previzioneaza pentru lei perspective foarte bune in cariera, iar reusitele se bazeaza pe forta emotionala atinsa in ultimele luni de ei. Pana pe data de 16 februarie, va puteti astepta la intarzieri in proiecte si in plan financiar. Este recomandat sa fiti foarte atenti la investitii si cumparaturi.

Pe masura ce apar probleme in planul financiar, veti avea tendinta sa va faceti si mai multe griji. Partenerul va solicita suportul in proiectele sale si acest lucru va ofera ocazia sa va extindeti planurile pe termen lung si sa incepeti actiuni foarte profitabile pentru dumneavoastra.

Scorpion

Previziunea astrologica pentru februarie anunta faptul ca munca voastra va fi recunoscuta de autoritatile superioare si veti fi rasplatit cu promotii si beneficii financiare. Va reorientati prioritatile in activitatea de la serviciu astfel incat sa aveti suficient timp pentru familie si prieteni.

In timp ce faceti progrese in cariera, va bucurati, de asemenea, de momente minunate de intimitate si profunzime interioara, dar si de intalniri placute cu prietenii. Partea financiara este si ea foarte bine aspectata pana pe data de 19 februarie. Dupa aceasta data va fi nevoie de un efort mai sustinut pentru a beneficia de aceleasi venituri.

Varsator

Horoscopul carierei preconizeaza ca miscarea planetelor va va face foarte ambitios. Veti incerca sa va imbunatatiti perspectivele profesionale prin eforturi personale sustinute. Succesul in plan financiar este garantat pe tot parcursul lunii!

Partenerul va va oferi posibilitatea de investitii avantajoase si ocazii noi pentru castiguri pe termen lung in viitor, mai ales dupa data de 19 februarie. Familia se va dovedi si ea de folos pentru planul financiar, sustinandu-va in perioadele mai putin avantajate. Toate vin acum surprinzator, exact atunci cand va asteptati mai putin.

Pesti

Predictiile lunii februarie 2018 arata ca in aceasta perioada cariera va fi in centrul atentiei si veti avea sprijinul deplin al membrilor familiei in atingerea obiectivelor profesionale. Veti face progrese in cariera si va veti imbunatati pozitia, dar si avantajale salariale. Mai mult, chiar si membrii familiei dumneavoastre vor face progrese in ceea ce priveste cariera!

Jupiter va aduce noroc si succes monetar pe tot parcursul lunii! Managementul si familia vor contribui considerabil la realizarile dumneavoastra financiare. Este o luna a castigurilor fantastice, iar ele se vor imbunatati si in lunile care urmeaza!

