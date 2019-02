Femeile si barbatii sunt diferiti, asa ca nu e de mirare ca afacerile pe care si le aleg acestia pot sa difere foarte mult. Tocmai de aceea, ne-am gandit sa venim cu cateva idei de business pentru femeile care vor sa debuteze in afaceri. Iata care sunt cele mai potrivite idei de afaceri pentru femei.

1.Magazin online de haine pentru femei

Orice am spune, femeile nu se satura niciodata de cumparaturi pentru propria garderoba. Si nu sunt fidele unui singur magazin sau unui singur brand, ceea ce reprezinta o portita si o adevarata oportunitate pentru antreprenoarele care vor sa intre pe o piata destul de aglomerata.

In plus, magazinele online au mai multe avantaje: necesita o investitie initiala mult mai mica decat afacerile care presupun o locatie fizica si unde chiria poate ajunge sa reprezinte un procent important, nu ai nevoie de un angajat care sa stea in magazin atunci nu ai cumparatori, nu e nevoie sa lucrezi cu stocuri si, desigur, poti incepe activitatea imediat ce site-ul e gata.

De altfel, business-urile online prind teren tocmai pentru ca exista aceste avantaje, insa si pentru ca piata offline se extine in online si prezenta online a oricarui business este esentiala.

2.Salon de frumusete

Cine poate cunoaste mai in amanunt nevoile unei femei, daca nu chiar o femeie? De la nevoile estetice si pana la cele financiare, care sa le sustina pe primele, femeia e in tema cu ceea ce implica vizitele la salon. In plus, e foarte posibil ca, daca a fost si pana acum interesata de antreprenoriat, sa fi purtat deja discutii despre oportuntatile si obstacolele unui astfel de business. Pana la urma, cine ar putea fi un client misterios mai bun decat o consumatoare a acestor servicii?

Totusi, salonul de frumusele este una dintre acele idei de afaceri care implica investitii initiale mai mari: chirie intr-o locatie accesibila, dotari si aparatura, specialisti (manichiura-pedichiura, coafura, machiaj etc) sau marketing. Pana la urma, e mai usor ca printr-un simplu click sa ajungi in magazinul online unde poti plati in mod impulsiv cu cardul. Dar e mai greu sa iti faci timp sa mergi la un salon sis a scoti bani din buzunar.

Totusi, vestea buna e ca romanii investesc in medie cca 150 de lei pe luna pentru frumusete, asa ca exista multe persoane dispuse sa aloce acest buget lunar.

3.Restaurant sau cofetarie

Daca iti place sa gatesti, probabil ca te-ai gandit deja ca ti-ar placea sa detii un restaurant sau macar o cofetarie. Si s-ar putea chiar ca acest tip de afacere sa ti se potriveasca. Insa, cu siguranta, e o afacere mai complexa si mai costisitoare decat primele doua si trebuie sa fii sigura ca vrei sa faci asta inainte sa demarezi o astfel de afacere.

Indiferent de afacerea pe care ti-ar placea sa o incepi, fa un plan de afaceri inainte de a demara orice proiect, pentru a te asigura ca business-ul tau are baze solide si sorti de izbanda. In plus, un plan de afaceri nu doar ca te va ajuta sa vezi mai clar afacerea, ci ii ajuta pe antreprenori sa obtina cu 30% mai multe rezultate decat cei care nu folosesc un astfel de plan.

Sursa: Afaceri si leadership feminin.ro