Incerci sa gasesti cel mai potrivit cadou pentru un gamer? Nu este usor sa surprinzi pe cineva caruia ii place atat de mult sa se joace pe calculator diferite jocuri. Acestia sunt obisnuiti sa isi cumpere in mod constant cele mai noi jocuri si dispozitive care apar, asadar poate sa fie destul de greu ca sa reusesti sa ii surprinzi.

Insa cu toate acestea, au aparut destul jocuri in ultima perioada pe care probabil prietenii tai inca nu au apucat sa si le cumpere. Acestia se pot juca inclusiv de pe mac book sau de pe un laptop oarecare daca au in reparatii mac book-ul lor. Cele mai potrivite jocuri pentru gameri in acest an sunt urmatoarele:

Elite Controller 2

Cel mai bun cadou pe care il puteti oferi unui Xbox Gamer in acest an este un controler Xbox Elite Series 2. Acesta este controlerul final cu declansatoare reglabile, butoane personalizate, palete schimbabile si D-Pad. Este un controlor scump, dar merita sa il faci cadou cuiva deosebit.

Pret: 179,99 USD la Amazon, Best Buy si Microsoft.

Scuf Controller

Scuf Controller este un controler PS4 supraalimentat cu placi pentru butoane, butoane laterale, ajustari ale sensibilitatii la declansare, materiale mai bune si meniuri inlocuibile pentru a se potrivi cu nevoile tale. Scuf il face, de asemenea, mai ergonomic si puteti elimina chiar si motoarele zgomotoase. Inlocuiti cu usurinta placa de fata pentru personalizare.

Pret: De la 169,99 USD la Scuf si Amazon

Plantronics Rig 800 LX

Plantronics Rig 800 LX este o casca de jocuri wireless pentru Xbox One, care accepta Dolby Atmos pentru audio pozitional. Ai un mixer dedicat pentru audio si chat pentru jocuri, este foarte confortabil de purtat pentru sedinte de joc lungi, iar durata bateriei este excelenta. Acesta este accesul la casti Xbox One.

Pret: 129.99 USD la vânzare la Best Buy

HyperX Cloud Mix

HyperX Cloud Mix este o casca cu fir care functioneaza cu jocurile Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC, Mac sau telefon. Este o casca cu fir pentru multe console si Bluetooth pentru telefon sau tableta. Este confortabil, elegant si puteti indeparta microfonul atunci cand sunteti in joc sau cand ascultati muzica.

La pretul de 129,99 USD la Amazon si Best Buy

Turtle Beach Stealth 700

Turtle Beach Stealth 700 este o casca Xbox One, care se conecteaza direct la Xbox One cu acelasi buton de sincronizare pe care il folosesc controlerele wireless. De asemenea, accepta Bluetooth si o conexiune de 3,5 mm, astfel incat sa o poti folosi cu alte dispozitive.

Pret: 119 USD la Best Buy, Dell, Walmart, Amazon si Turtle Beach

Sennheiser GSP 670

Sennheiser GSP 670 este o casca de jocuri wireless care functioneaza cu computerul si PS4. L-am folosit, de asemenea, cu Mac-ul meu, si cu Bluetooth, va puteti conecta, de asemenea, la telefon. Aceasta casca accepta un sunet surround 7.1 si are un microfon care anuleaza zgomotul. Calitatea sa de constructie este incredibila cu un amestec excelent de metal, plastic puternic si spuma de memorie.

Pret: 349,95 USD la Amazon sau Best Buy

Xbox Live with Game Pass

Aproape fiecare joc vine cu o componenta online, deci fiecare jucator Xbox are nevoie de Xbox Live. Tocmai am facut upgrade la Xbox Game Pass Ultimate pentru a obtine Game Pass si Xbox Live si este un acord solid cu tone de jocuri gratuite, pe langa accesul online. Poti sa iei Xbox Live pentru 59,99 USD de la Best Buy sau Walmart.

PlayStation Plus Subscription

Pe PS4, jucatorii au nevoie de PlayStation Plus pentru a juca online. Aceasta este de 60 USD pe an si include acces online, precum si jocuri gratuite in fiecare luna. Puteti gasi chiar si cateva oferte in jurul sarbatorilor, care reduc pretul la 45 sau 40 USD. Nu puteti gresi cu acest cadou pentru un jucator PS4.

Il poti gasi pe Amazon, Best Buy, eBay si Walmart

Controller Charging Dock

Un cadou minunat este un dock de incarcare a controlerului si un pachet de baterii. Puteti cumpara incarcatorul si pachetul de baterii pentru Xbox One cu suport pentru doua controlere pentru aproximativ 25 USD sau un incarcator PS4 dual pentru 15 USD, deoarece controlerele PS4 au deja bateriile incorporate. Exista o multime de optiuni acolo, dar docurile Fosmon au recenzii foarte bune.

Console Skins

Cel mai bun mod de a proteja o consola si de a adauga ceva viata la una existenta este sa puneti o piele pe ea. Poti folosi Skinit pe PS4 pentru a acoperi zgarieturile de pe ea si imi place aspectul acesteia pe Xbox One X. Skinit ofera o multime de optiuni de piele cu texturi si modele.

Pret: 39,99 USD pentru o piele de consola si un controler la Skinit

Carduri cadou Xbox, PSN sau Nintendo

Ultimele cadouri pentru gameri sunt cardurile cadou pentru Xbox, PlayStation sau Nintendo. Le puteti obtine pe acestea de la 10 USD sau chiar si mai mult, apoi gamer-ul le poate folosi pentru a cumpara jocuri, pachete de expansiune sau a le transforma in alte jocuri. Este excelent pentru jucatorii mai tineri care doresc mai multe jocuri sau pentru jucatorii cei de orice varsta care doresc sa cumpere jocuri digitale. Puteti obtine un card fizic sau un card digital pe care il puteti trimite prin e-mail. Trebuie sa obtineti cardul potrivit pentru sistemul pe care il utilizeaza.

Noul TV 4K HDR

In cele din urma, puteti actualiza experienta de joc pentru orice gamer cu un nou televizor HD 4K. Cu PS4 Pro si Xbox One X, jucatorii pot juca in 4K cu HDR si cu PS4 si Xbox One S, pot juca in HDR.

Trecerea de la un televizor 4K mai vechi fara HDR sau de la un televizor 1080P la un nou set HDR 4K este o actualizare majora.

Pret: 549,99 USD la Amazon si Best Buy pentru 55 de inch. 749,99 USD pentru versiunea de 65 de inch la Best Buy.