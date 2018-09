Expertii saloanelor de coafura de peste ocean, dar si cele mai in voga vedete si cei mai cunoscuti influenceri de pe Instagram fac tot timpul cercetari pentru a vedea care sunt cele mai purtate coafuri. Fie ca discutam despre o coafura pentru parul lung, mediu sau scurt, stilurile se schimba rapid, iar oamenii ce apar zilnic in public trebuie sa mentina pasul cu moda, pentru a straluci cu adevarat in lumina reflectoarelor.

In acest articol Woman2Woman.ro iti prezinta parerile unor vedete cu privire la cele mai purtate coafuri pentru parul lung de peste tot din lume.

Ce se poarta anul acesta la Paris?

Parizienii sunt innebuniti anul acesta dupa stilul Feathery Fringe. Stilul si-a avut inceputurile in anii 1970, insa de curand a revenit in voga, prin intermediul unui studio de lux (Hare & Bone) care promoveaza acest stil.

Una dintre purtatoarele inflacarate ale coafurilor Feathery Fringe este chiar Jeanne Damas , un fotomodel francez cu peste 900 de mii de followeri pe Instagram.

Coafura Razor- Sharp – mandria australiencelor

In Australia se poarta anul acesta parul drept, cu breton lung si drept, lasat pe frunte. Acest stil este cunoscut sub forma denumirii „Razor – Sharp”. Salon XVI din Melbourne este unul dintre cele mai curtate saloane de coafura din Australia, iar tocmai de aici a plecat si acest stil de coafura.

In urma pornirii acestui trend, Salonul Aussie s-a alaturat si a complementat aceasta tehnica cu cele mai creative coafuri balayage, facand un mix interesant si cateva stiluri de coafuri de invidiat din aceste doua tehnici.

Vezi si tu ce coafuri pentru par lung ti se potrivesc!

Acestea sunt la momentu actual cele mai ravnite coafuri pentru parul lung. Ele se regasesc in toata lumea, diversi actori si diverse vedete din online promovandu-le zilnic pe retelele sociale sau in fotografiile de la evenimentele la care participa.

