Causeway Bay din Hong Kong își păstrează statutul de cea mai scumpă artera comercială din lume, în timp ce New Bond Street rămâne cea mai costisitoare destinaţie de retail stradal din Europa, potrivit raportului “Main Streets Across the World 2019”, realizat de Cushman & Wakefield.

Raportul analizează chiriile a 448 de locații din 68 de piețe şi clasifică locațiile în funcție de nivelul chiriilor de referinţă, folosind datele Cushman & Wakefield.

În 2018, Causeway Bay din Hong Kong a încheiat seria celor cinci ani de dominaţie a Upper 5th Avenue din New York, iar în clasamentul din 2019 își păstrează poziția de top, cu un nivel al chiriei de referinţă al magazinelor stradale de 2.164 €/ mp / lună. Pe locul al doilea se situează Upper 5th Avenue, cu un nivel de 1.775 € / mp/ lună, urmată de New Bond Street din Londra (1.352 €/ mp / lună).

Avenue des Champs Elysées din Paris (1.166 €/ mp/ lună) și Via Montenapoleone din Milano (1.142 €/ mp/ lună) se află pe poziţiile 4 şi 5 din top. Cea mai mare creștere a valoriilor de închiriere din top 10 a fost înregistrată în Sydney (17,9% în ultimul an), Pitt Street Mall, ajungând la 849 €/ mp/ lună. Cinci locaţii din top 10 la nivel global se află în Europa, trei în Asia și câte una în SUA şi Australia.

Darren Yates, Head of EMEA Retail Research Cushman & Wakefield, autorul raportului: „În ceea ce privește nivelul chiriilor la nivel global, rezultatele din acest an sunt încurajatoare și reliefă succesul locațiilor stradale de top. Chiriile din principalele artere comerciale au rămas stabile și există o direcție clară asupra viitorului retailul stradal. Cu toate acestea, se observă o presiune de scădere a chiriilor în multe locații secundare, în special în piețele mature din Europa și America de Nord.”

În top 5 la nivel european, New Bond Street din Londra se poziţionează deasupra principalelor artere comerciale din Paris și Milano. Pe locul 4 se situează Bahnhofstrasse din Zurich (683 €/ mp/ lună), iar pe locul 5 Kohlmarkt din Viena (405 €/ mp/ lună). Cea mai mare creștere a chiriilor din top 10 se observă pe strada Ermou din Atena (+14%), ajungând la o valoare de 285 €/ mp/ lună. Chiriile din aproximativ 70% din locațiile din Europa au rămas stabile sau au înregistrat creșteri față de anul trecut. Polarizarea este însă evidentă între piețele consacrate din Europa de Nord-Vest versus Europa de Sud, Centrală și de Est, unde oferta de retail modern și volumul vânzărilor online sunt încă reduse.

Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei, principala arteră comercială a oraşului, de 50 €/mp/lună, Bucureştiul se menţine în top 50 oraşe analizate la nivel mondial şi în top 30 în clasamentul european, fiind la acelaşi nivel cu cel practicat în Bratislava, Slovacia sau Nicosia, Cipru. În Belgrad, Kiev sau Sofia chiriile practicate pentru spaţii stradale sunt peste nivelul din Bucureşti, o valoare mai scăzută fiind consemnată în Riga, Vilnius sau Skopje.

Bogdan Marcu, Partener Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: „Acest amplu studiu desfăşurat la nivel global de Cushman & Wakefield ne arată încă o dată faptul că retailul tradiţional este doar într-o fază de reaşezare şi nicidecum că încetineşte. Vom asista la modificări ale comportamentului de consum şi în următorii ani, iar business-ul retailerilor va fi gândit în întregime să interacţioneze omnichannel cu consumatorul. Indiferent de segmentul pe care activează, retailerii vor încerca să creeze o experienţă aparte prin tehnologia integrată şi conceptele inovative ale magazinelor fizice.”

Regiunea Asia-Pacific este într-o poziție relativ puternică, cu chirii stabile sau în creștere în peste 80% dintre locații. India a înregistrat o evoluție impresionantă, cu o creștere solidă a chiriilor în mai multe orașe, în timp ce chiriile din Hong Kong au rezistat în pofida protestelor recente şi a unor perspective incerte.

Pe continentul american, evoluţia chiriilor reflectă variaţii diferite în funcţie de locaţie, iar chiriile din New York dau semne de stabilizare, după scăderile valorice înregistrate din ultimii ani. Piața de retail din America Latină continuă procesul de maturizare, deși chiriile pot fi volatile.

Note pentru editori: Datele sunt valabile la nivelul trimestrului II 2019. Datele pentru chiriile spaţiilor de retail stradal reflectă opinia specialiștilor Cushman & Wakefield cu privire la chiria pentru o unitate standard de retail stradal cu un front stradal de 6-8 metri şi o suprafață de 150-200 mp, din 448 de locații din 68 de piețe internaţionale. De obicei, acest tip de unitate are un front stadal de 6-8 metri. Cu toate acestea, definiția este flexibilă, având în vedere configurația unităților şi spațiul auxiliar ce diferă de la piață la piață.

Cushman & Wakefield Echinox este afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent, cu o echipă de peste 60 de profesioniști și colaboratori ce oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor și chiriașilor. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cwechinox.com

Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 51.000 de angajați în peste 70 de țări, ajută chiriașii, proprietarii și investitorii în optimizarea valorii activelor. Cu venituri de 8,2 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanță în gestionarea activelor şi investițiilor, piețe de capital, închirieri, administrarea proprietăților, reprezentarea chiriașilor, servicii de proiect și evaluare. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.cushmanwakefield.com