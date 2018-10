Unele dintre cele mai respectate modele ale lumii si cele mai ravnite femei ce calca zilnic covorul rosu, au hotarat sa impartaseasca cu fanele lor cele mai cautate secrete ale acestora. Printre ele se afla si ritualul de dimineata si inainte de culcare, doua momente cheie – spun vedetele – in ingrijirea tenului.

Pentru ca tenul lor sa ramana mereu incredibil de stralucitor si de curat, acestea au anumite tehnici pe care le folosesc zilnic. Intre toate tratamentele si procesele de ingrijire a pielii, exista insa unul pe care l-am intalnit foarte des – insa despre care nimeni nu povesteste suficient.

Este vorba despre drenajul limfatic. Cu ce ajuta acesta la ingrijirea tenului, ce beneficii are asupra pielii si asupra intregului organism? Iata mai jos detalii.

Danuta Mieloch – unul dintre cei mai respectati esteticieni din New York da cartile pe fata

Drenajul limfatic are o functie aparte in ingrijirea tenului. El ajuta circulatia sangelui, iar prin acest lucru face ca nivelul superior al pielii sa fie oxigenat si sa-si deschida porii, pentru eliminarea toxinelor. odata cu eliminarea toxinelor, tenul va fi exfoliat. Iar o piele exfoliata va lasa mereu aspectul de ten curat, ingrijit.

Ce este drenajul limfatic?

Drenajul limfatic este un masaj, combinat cu miscari statice de aplicare a presiunii asupra ganglionilor limfatici – acestia sunt punctele cheie din organism in ceea ce priveste detoxifierea.

Specialistii spun ca drenajul asigura o curatire excelenta a corpului, dar mai mult, pielea poate deveni mult mai elastica si mai catifelata in urma acestui masaj. Asadar, drenajul este o tehnica de masaj care ajuta in acelasi timp si organismul sa-si pastreze sanatatea, dar si pe noi sa aratam mai bine.

Ce prefera vedetele?

Specialisti, precum Danuta, spun ca vedetele prefera intotdeauna drenajul manual. Aici este vorba de adevarata maiestrie, iar vedetele arunca sume impresionante pentru o sedinta de drenaj cu un specialist.

Un astfel de tratament in New York, la un salon celebru, poate ajunge chiar si la peste 300 de dolari. Insa vedetele nu stau pe ganduri. Doar la auzul beneficiilor pentru piele, acestea se inscriu deja la prima sedinta de drenaj limfatic.

De ce este atat de cautat acest masaj? In primul rand, din punct de vedere estetic, drenajul este o modalitate excelenta de a elimina celulita, spun specialistii. In plus, efectul de piele stafidita va fi eliminat complet dupa doar 4 – 5 sedinte.

Printre beneficii insa, specialistii mai enumera si intarirea sistemului imunitar, reglarea tensiunii arteriale si combaterea senzatiei de oboseala continua.

In aceste conditii, drenajul este unul dintre cele mai apreciate si des incercate tratamente de infrumusetare, in randul vedetelor de la Hollywood.

