În ultima săptămână, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Suceava a realizat o serie de acțiuni, pentru a verifica modul în care este respectată legislația în vigoare, în domeniu, în magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. Potrivit comisarului șef adjunct, Vasile Latiș, pe raza județului, au fost controlate 9 magazine aparținând lanțului Penny.

Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC Suceava au aplicat următoarele sancțiuni: 12 amenzi contravenționale, în valoare totală de 56.000 lei, un avertisment și au oprit definitiv de la comercializare produse alimentare neconforme, în valoare de peste 7.000 lei.

”Neregulile constatate în timpul controalelor, au fost: deficiențe de etichetare a produselor alimentare (lipsa unor mențiuni obligatorii, conform legii), comercializarea unor produse alimentare cu ambalajele deteriorate, nerespectarea regimului promoțiilor (nu se menționează perioada în care se derulează promoția), nerespectarea regimului de temperatură de păstrare a produselor alimentare recomandat de producători, lipsa afișării prețului unor produse, la raft, comercializarea unor legume si fructe ambalate, cu un gramaj mai mic față de cantitatea înscrisă pe etichetă”, a arătat Vasile Latiș.