Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras 1,22 miliarde lei și 168,4 milioane euro prin trei emisiuni de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulate pe piața de capital.

O premieră este emisiunea în euro: este prima emisiune de titluri de stat denominată în monedă europeană pe care o lansează Ministerul Finanțelor Publice pentru populație. Celelalte două emisiuni de titluri de stat, emise în lei, reprezintă primele emisiuni pentru populație din ultimii patru ani listate la Bursa de Valori București.

Titlurile de stat pot fi tranzacționate la BVB începând de joi, 13 august, în mod transparent, prin intermediarii autorizați.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras 1,22 miliarde lei și, respectiv, 168,4 milioane euro, (valori însumând 2,04 miliarde lei – 421,7 milioane euro) prin oferta primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), care s-a derulat în perioada 15 iulie – 7 august, prin sistemele Bursei de Valori București (BVB).

Oferta a cuprins două emisiuni în lei, cu maturități de doi, respectiv patru ani, și o emisiune în euro, cu scadență la cinci ani. O premieră este emisiunea în euro: este prima emisiune de titluri de stat denominată în monedă europeană pe care o lansează Ministerul Finanțelor Publice pentru populație. Celelalte două emisiuni de titluri de stat, emise în lei, reprezintă primele emisiuni pentru populație din ultimii patru ani listate la Bursa de Valori București. Dobânda anuală pentru titlurile în euro este de 2%, în timp ce pentru titlurile în lei dobânda anuală este de 4% în cazul celor cu scadența în 2022 și de 4,5% în cazul celor cu scadența în 2024.

Titlurile de stat din emisiunea FIDELIS au intrat la tranzacționare la BVB, joi, 13 august, și pot fi cumpărate sau vândute în mod transparent în orice moment prin intermediarii autorizați.

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a deschis ședința oficială de tranzacționare a titlurilor de stat listate la Bursa de Valori București. Gazdele acestui eveniment au fost Președintele CA al BVB, Radu Hanga, și Directorul General al BVB, Adrian Tănase. La eveniment au participat și Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, și reprezentanții Consorțiului de Intermediere și ai Ministerului Finanțelor Publice. Evenimentul a avut loc la sediul BVB și s-a desfășurat într-un cadru restrâns, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind desfășurarea de evenimente, în contextul pandemiei de COVID-19.

„Succesul acestei emisiuni în plină pandemie, sumele consistente investite de români, demonstrează încrederea populației că politica fiscal-bugetară a Guvernului este cea corectă și, astfel, perspectivele financiare sunt sustenabile. Interesul mare pentru aceste instrumente, transparența și flexibilitatea pe care o permite listarea la Bursă, dar și suplimentul de lichiditate pe care-l aduc aceste instrumente pe piața de capital, ne-au convins că astfel de emisiuni vor trebui să devină un instrument permanent de finanțare a deficitului. Anunț în premieră că Ministerul Finanțelor va organiza periodic emisiuni de titluri FIDELIS, în funcție de evoluția pe piața secundară și condițiile pieței și cred că vor deveni un barometru prin care populația va gira sau nu politicile guvernamentale”, a declarat Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu.

„Ne bucurăm că Ministerul Finanțelor Publice a ales să se finanțeze prin piața de capital, iar succesul acestei oferte primare demonstrează din nou că bursa este un canal esențial pentru finanțarea economiei, pentru stat și pentru dezvoltarea companiilor. Am demonstrat acest lucru în ultimii ani, dovadă fiind rundele de finanțare atrase de companii, prin emisiuni de obligațiuni și acțiuni, de peste un miliard de euro doar anul trecut, și, acum, chiar de Ministerul Finanțelor Publice. Succesul emisiunii FIDELIS este impresionant pentru că este vorba de bani atrași doar de la persoane fizice. Dacă luăm în calcul și capitalul existent în fondurile de pensii și în fondurile mutuale, atunci este clar că piața de capital din România este un real beneficiu pentru toți cei care vor să fructifice oportunitățile pe care această criză sanitară le-a creat. Piața de capital din România a devenit mai agilă și investitorii sunt mai atenți la oportunitățile care vin pe piață, dispun de capital și fructifică oportunitățile chiar și în perioade de incertitudine., a afirmat Președintele Consiliului de Administrație al BVB, Radu Hanga.

„În primul rând, titlurile de stat din emisiunea FIDELIS a Ministerului Finanțelor Publice reprezintă o investiție sigură. Ele sunt accesibile fiecărui locuitor al României, student, antreprenor, salariat sau pensionar, care poate și vrea să facă o investiție și să economisească bani într-un mod inteligent. În plus, revenirea Ministerului Finanțelor Publice pe piața de capital demonstrează angajamentul acestei instituții fundamentale în economia României de a avea un parteneriat cu BVB pentru dezvoltarea pieței de capital, care va avea ca efect final dezvoltarea economiei țării noastre. Faptul că Ministerul Finanțelor Publice a ales ca, în premieră, să emită titluri de stat pentru populație în euro a oferit noi oportunități pentru investiții. Ne dorim să vedem cât mai mulți români care înțeleg că investiția la bursă este un mod de economisire inteligent și suntem convinși că putem ajunge la un număr cât mai mare de investitori dacă toți cei implicați în piața de capital, autoritățile și instituțiile statului vor continua să coopereze. Deja am văzut că se poate și rezultatul este chiar promovarea BVB la statutul de Piață Emergentă Secundară, care se va realiza practic în câteva săptămâni. Această promovare va atrage noi investitori internaționali pe bursa din România și putem spune că am făcut pași importanți spre alinierea standardelor pieței locale la cele internaționale. Mai sunt pași importanți de făcut în această direcție, iar unul dintre aceștia este chiar începerea activității Contrapărții Centrale, care va permite lansarea unor noi instrumente atât pentru piața de capital, cât și pentru piața de energie, mai ales în condițiile în care pe piața de capital avem numeroase companii din domeniul energiei”, a spus Adrian Tănase, Directorul General al BVB.

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat FIDELIS a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager și Intermediar) și Banca Transilvania (Grup de Distribuție) și Banca Comercială Română și BRD – Groupe Societe Generale (Intermediari). De asemenea, titlurile de stat au putut fi cumpărate și prin opt participanți eligibili.

„Ne bucurăm de interesul deosebit manifestat de clienți pentru subscriere și ne așteptăm ca profilul pieței de capital să crească în rândul investitorilor de retail ca rezultat al acestei emisiuni de succes a Ministerului Finanțelor Publice. În așteptarea includerii companiilor locale în indici ai piețelor emergente, care anticipăm că va spori numărul și activitatea investitorilor instituționali, suntem onorați că am condus un efort deosebit de a intermedia implicarea investitorilor de retail în instrumente listate la BVB”, a declarat Daniela Secară, Directorul General al BT Capital Partners.

„Ne face deosebită plăcere să fim din nou alături de Ministerul de Finanțe, la fel ca acum 4 ani, într-o tranzacție de succes pentru piața de capital din România. Emisiunile de titluri de stat destinate populației pot deveni o sursă constantă de finanțare pentru Ministerul Finanțelor Publice și un instrument din ce în ce mai cunoscut pentru o parte tot mai numeroasă de investitori persoane fizice. Listarea acestor emisiuni oferă lichiditate imediată și ajută la o diversificare a instrumentelor listate la BVB, un alt mod de a continua dezvoltarea pieței de capital din România”, a afirmat Valentin Popovici, Director Executiv Piețe Financiare, BCR.

„Prin listarea la BVB a titlurilor de stat pentru populație emise de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul programului FIDELIS, practic a fost lansat cu adevărat, pentru micii investitori, instrumentul de economisire cu gradul de risc cel mai scăzut, a cărui lipsă reprezenta un inconvenient important pentru piața financiară din România. Practic, lichidități importante din sistemul bancar au putut fi relocate în titluri de stat, fără ca investitorii de retail să imobilizeze aceste resurse pe termen mediu și lung. Posibilitatea ieșirii oricând din acest plasament a micilor investitori persoane fizice, prin vânzarea pe bursă, validează titlurile de stat din aceste emisiuni ca fiind un benchmark inevitabil la care se va raporta performanța celorlalte alternative de economisire pentru populație, element esențial care a lipsit până acum din arhitectura pieței financiare locale”, a spus Irina Neacșu, Director Corporate Finance în cadrul BRD – Groupe Societe Generale.

Caracteristicile acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Emisiune

(simbol bursier și ISIN) Valoarea emisiunii Număr de obligațiuni Valoare nominală Dobândă Data emiterii Maturitate R2208A

ISIN RO5ERS91KH22 562,3 mil. RON 5.623.768 100 RON 4% p.a. 12 august 2020 12 august 2022 R2408A

ISIN RO01NZFW1VW3 662,5 mil. RON 6.624.872 100 RON 4,5% p.a. 12 august 2020 12 august 2024

R2508AE

ISIN ROJQC1L9FV15 168,4 mil. EUR 1.683.829 100 EUR 2% p.a. 12 august 2020 12 august 2025

Subscrierea inițială a titlurilor nu a fost comisionată de către intermediari, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital nu sunt impozabile. Pragul minim de subscriere a fost de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. În emisiunea de titluri de stat FIDELIS au putut investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Informații utile despre titlurile de stat FIDELIS – întrebări și răspunsuri

Unde găsesc titlurile pe care le-am cumpărat în ofertă?

Dacă au fost subscrise printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare, titlurile de stat sunt înregistrate în evidențele Depozitarului Central în numele deținătorului. În cazul în care titlurile de stat au fost cumpărate în baza unui contract de prestări servicii de investiții financiare, printr-o bancă sau societate de brokeraj autorizată să tranzacționeze la Bursa de Valori București, titlurile de stat sunt în contul de tranzacționare al deținătorului.

Ce fac cu titlurile de stat?

Acestea pot fi păstrate până la maturitate sau deținătorii le pot vinde sau pot să cumpere și altele în orice ședință de tranzacționare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizați (bancă sau societate de brokeraj) să tranzacționeze la BVB.

Dacă deținătorii doresc să păstreze titlurile de stat, aceștia au două opțiuni:

Vor primi dobânda anual, iar la maturitate li se va returna principalul într-un cont bancar transmis Depozitarului Central, în cazul în care subscrierea a fost făcută printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare.

Pot deschide un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestări servicii de investiții financiare și pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central în acest cont de tranzacționare. În acest caz deținătorii vor avea titlurile de stat în contul de investiții în care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot să vând sau să mai cumpăr titluri de stat după ce oferta s-a încheiat?

Tranzacțiile la BVB au loc între cumpărători și vânzători prin intermediul platformei de tranzacționare. Pentru a putea cumpăra sau vinde, investitorii trebuie să aibă un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj. Oricine deținător de titluri de stat FIDELIS poate tranzacționa titlurile de stat începând cu data de 13 august 2020. Lista intermediarilor autorizați să tranzacționeze la BVB este disponibilă AICI.

Unde pot vedea prețul curent al titlurilor?

Prețul poate fi verificat în orice moment pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, introducând simbolurile de mai jos în căsuța de [ Căutare ] de pe pagina principală:

R2208A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 2 ani

R2408A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 4 ani

R2508AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 5 ani.