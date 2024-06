Anca Molnar, make-up artistul vedetelor, fiind una dintre cele mai bune și cele mai căutate de la noi din țară, s-a stins din viață la doar 35 de ani. Tânăra din Timișoara s-a luptat mult timp cu o boală nemiloasă, o tumoare canceroasă. Din păcate, însă, Anca și-a dat ultima suflare pe 11 iunie, potrivit click.ro.

Se pare că tânăra a simțit că sfârșitul se aproprie și a pregătit un mesaj de adio, care mai apoi a fost publicat pe pagina ei de Instagram.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… (…) Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat…Acasă”, este parte din mesajul de adio lăsat de Anca Molnar pe pagina sa de Instagram.

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/celebrul-make-up-artist-anca-molnar-si-a-pierdut-2367823.html