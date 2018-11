Un număr de evenimente, culminând cu o recepție ceremonioasă la Palatul Westminster, vor avea loc în această lună pentru a celebra Centenarul Marii Uniri și pentru a marca contribuțiile românilor în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Incepand astazi,1 noiembrie cu o declaratie semnata in Parlamentul Marii Britanii prin care Romania este felicitata cu ocazia Centenaurului, un al doilea eveniment – o campanie voluntară pentru donare de sânge – urmează pe 7 noiembrie. Luna se va încheia cu o Recepție în parlament, pe 28 noiembrie, la care sunt așteptați peste 100 de persoane importante care împărtășesc o legătură cu România. Programul este organizat sub patronajul actriței stabilite la Londra Mădălina Bellariu Ion.

Într-un comentariu făcut astăzi, parlamentarul Bob Blackman, președintele Grupul parlamentar de prietenie cu România și inițiatorul moțiunii din Camera Comunelor, a spus: ”Sunt încântat de oportunitatea de a putea recunoaște importanța enormă pe care românii o au la orice nivel în viața Regatului Unit și de a putea trimite, din partea Camerei Comunelor, cele mai călduroase felicitări României cu ocazia Centenarului. Sunt extrem de încântat și de faptul că, în circumscripția mea din Harrow East, au ales să se stabilească peste 10.000 de cetățeni români”.

Organizat cu susținerea NHS Blood and Transplant Service, acțiunea de donare de sânge din 7 noiembrie reunește cele mai importante grupuri românești din diasporă pentru a comemora incendiul din Colectiv, din 2015, și pentru a fi în același timp mărturie a contribuțiilor făcute de români în viața societății britanice.

Vorbind despre această acțiune, Mădălina Bellariu Ion, Patronul evenimentelor din noiembrie a subliniat mândria inspirată de prezența comunității române la acest eveniment: ”Colectiv a fost un moment care ne-a zguduit pe noi toți. Pe 7 noiembrie ne unim în amintirea celor pe care i-am pierdut și pentru cei care au pierdut pe cineva drag. Doresc ca acest eveniment să fie și un gest de mulțumire adus NHS pentru tratamentul și suportul oferit supraviețuitorilor în lunile de după această tragedie”.

Mădălina Bellariu va fi una din invitații VIP la Palatul Westminster pe 28 noiembrie. Recepția exclusivistă găzduită de parlamentarul Drew Hendry, consulul onorific al României pentru Scottish Highlands and Islands, reunește figuri importante din mediul de afaceri, antreprenori, oameni de succes din domeniul artelor și din educație, reprezentanți ai altor grupuri din diaspora și ai diverselor inițiative de binefacere pentru România. Alaturi de invitatii din aceasta seara, vor fi invitati si membrii ai Camerei Comunilor si ai Camerei Lorzilor.

Încântat de poziția de gazdă a evenimentului, parlamentarul Drew Hendry a adăugat: ”Îmi face o onoare deosebită să fiu consulul onorific al României încă din 2011 și că am continuat în acest rol și de când sunt parlamentar. Am vizitat din nou România la începutul acestui an și sunt încântat să ofer această recepție pentru celebrarea România 100 în Regatul Unit”.

Evenimentul parlamentar ținut pe 28 Noiembrie nu ar putut fi realizat fără sponsorizarea generoasa a Banca Comercială Română și UiPath. Deasemenea, salutam contribuția făcută de Vast Resourses plc. Avincis Wines va servi vinul romanesc din aceasta seara.