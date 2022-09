În zilele de 22 și 23 septembrie 2022, consorțiul de clustere Inter-Bio, a marcat ziua europeană a agriculturii ecologice în mai multe orașe ale țării după cum urmează: la Ploiești, clusterele Bio Concept Valea Prahovei și Bio Danubius, la Iași, clusterul Bionest și la Craiova, clusterul Bio Oltenia. De asemenea, evenimentul a fost marcat la București de către asociația Inter-Bio care coordonează consorțiul de clustere, prilej cu care a fost evidențiată, printre altele, importanța susținerii inovării și a lanțurilor valorice scurte în agricultura ecologică, precum și educarea tinerei generații în ceea ce privește beneficiile unui consum alimentar sănătos.

Celebrarea acestei zile a reprezentat o ocazie excelentă de a sensibiliza publicul cu privire la producția ecologică și de a promova rolul-cheie jucat de aceasta în tranziția către sisteme alimentare durabile.

Evenimentul a fost organizat sub forma unei dezbateri și a unei expoziții de produse ecologice și s-a bucurat de participarea unui număr de 60 de invitați: producători – Gusto, Hofigal, Ateliere fără frontiere, Cooperativa Agricolă Bio Cătina, Senator Wines etc, cadre didactice și studenți ai Facultății de Medicină Veterinară, cadre didactice din domeniul kinetoterapiei și a medicinei alternative din Portugalia, membri ai consorțiului de clustere Inter-Bio, mediul medical din Asociația One Health România, institute de cercetări (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare -IBA București), mass media, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii la nivel de director, consumatori.

În centrul atenției dezbaterilor au fost subiecte legate de modalități de acțiune pentru a îmbunătăți educația consumatorilor privind agricultura ecologică, modalități de susținere a cererii prin achiziții publice în școli și spitale, modalități de creștere a nivelului procesării de produse ecologice.

Au fost prezentate proiectele Universității Spiru Haret și Inter-Bio privind dezvoltarea agriculturii ecologice la nivel european prin programul Horizon, precum și cele prin programul European Enterprise Network, producătorii prezenți urmând să fie susținuți prin participarea la aceste programe.

„Suntem onorați de prezența și calitatea acestui evenimen, și dezbaterile care au avut loc demonstrează că există soluții insuficient valorificate de a stimula atât cererea, cât și oferta de produse ecologice astfel încât România să devină o piață dezvoltată la nivelul țărilor avansate din acest punct de vedere atât prin extinderea suprafețelor certificate, educarea consumatorilor cât și prin procesare”, a declarat Costin Lianu, președinte Inter-Bio.

La toate evenimentele dedicate acestei zile a fost evidențiată importanța mediului academic și de cercetare în dezvoltarea sectorului și contribuția acestuia în procesul de co-creare pe lanțuri valorice la nivel regional. S-a evidențiat susținerea clusterelor cu privire la:

Stimularea și promovarea consumului de produse ecologice

Sporirea producției ecologice

Informarea și comunicarea cu privire la producția ecologică

Creșterea ponderii agriculturii ecologice, care va contribui la consolidarea lanțurilor de aprovizionare mai scurte și va oferi oportunități suplimentare fermelor mici

În cadrul dezbaterii de la Ploiești a fost susținută o comunicare științifică cu tema „Solurile în agricultura ecologică din România” de către doamna Sorina Dumitru de la ICPA București. Au fost prezentate produse ecologice ale producătorilor locali, precum miere de albine de la Meli Feli, vin ecologic de la Senator Wines și ceaiuri ecologice – Hofigal.

“Susținem crearea în ambele clustere a unor laboratoare cu specific agroecologic și dezvoltarea unor branduri locale ale producătorilor ecologici, membri ai clusterelor”, a declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, președintele clusterului Bio Concept Valea Prahovei.

Edward Bratfanof, președintele clusterului Bio Danubius, a salutat inițiativa și faptul că la Tulcea se derulează și se vor dezvolta în viitor, prin cooperarea între clustere, mai multe proiecte europene dedicate practicării agriculturii și a principiilor agroecologiei în Delta Dunării, ceea ce va transforma regiunea într-un “laborator viu” emblematic al agriculturii ecologice din România.

“În cadrul marcării evenimentului la Craiova am subliniat legătura dintre promovarea produselor ecologice și a turismului ecologic pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii noastre”, a declarat Valentin Mitrică, președintele clusterului Bio Oltenia.

“Apicultorii ecologici din cadrul clusterului nostru au încrederea că produsele apicole ecologice vor fi mai bine susținute și promovate în anii următori pentru atingerea țintelor din planul național pentru agricultură ecologică”, a declarat Cătălin Maxim, președintele clusterului Bionest.

Producția ecologică aduce o serie de beneficii importante (câmpurile cultivate ecologic prezintă cu circa 30% mai multă biodiversitate, animalele crescute ecologic se bucură de un grad mai mare de bunăstare și necesită mai puține antibiotice, fermierii ecologici au venituri mai mari și sunt mai rezilienți, iar consumatorii știu exact ce obțin), fapt pentru care România ar trebui să valorifice mai bine potențialul imens de care dispune în acest moment.