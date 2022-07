Niciodata nu esti prea mare pentru tobogane pentru copii, nici macar celebritatile nu pot rezista tentatiei! Cine ar fi crezut ca aceste staruri cunoscute in toata lumea prefera sa isi petreaca timpul liber in parcul de copii?

Jessica Alba ne arata cum sa imbinam job-ul cu distractia

Jessica Alba este una din cele mai cunoscute actrite. Din 2011 este cofondatoarea unui business e-commerce pentru produse destinate bebelusilor. Se pare ca aceasta are mai multe in comun cu cei mici, fiind surpinsa in parc alaturi de fiica sa careia ii era frica sa se aventureze pe tobogan. Actrita i-a demonstrat, insa, ca toboganul pentru copii este sigur chiar si pentru parinti.

Toboganele pentru copii sunt noul Catwalk al lui Heidi Klum

Heidi Klum, unul din cele mai cunoscute si apreciate modele din America, a schimbat catwalk-ul prezentarilor de moda cu toboganele din parcul de distractii. Impreuna cu Lou Sammuel, fiica sa, a defilat pe panta toboganului cu un zambet randiant pe buze. Imbracata in haine casual, acesta a petrecut o zi de joaca cat se poate de normala pe accesoriul de exterior preferat de cei mici.

Ce au in comun toboganele pentru copii si gheata? Pe Mike Comrie

Se pare ca puterea exemplului da cele mai bune rezultate cand vine vorba de tobogane pentru copii! Mike Comrie, fost jucator de hockey si fostul sot al actritei Hilary Duff, a decurs la aceeasi metoda pentru a-l ajuta pe micutul Luca in a-si invinge teama de tobogane.

Pana la urma si parintii trebuie sa se simta copii din cand in cand, iar daca asta ajuta la dezvoltarea celor mici, cu atat mai bine!

Tobogane pentru copii, preferate si de familia Kardashian

Nici chiar personalitatile care ne-au obisnuit cu evenimentele lor extravagante si iesite din comun nu pot rezista toboganelor pentru copii! Kourtney Kardashian a fost surprinsa la un playdate cu fiul sau cel mare, Mason. Se pare ca mini vedetele prefara toboganele in locul petrecerilor sofisticate.

Dubla 1 – Katie Holmes pe platourile parcurilor cu tobogane pentru copii

Viata de actor presupune munca, dedicare, zile si nopti petrecute pe platourile de filmare. Katie Holmes, cunoscuta actrita Americana, a decis sa isi petreaca timpul liber dintre filmari impreuna cu fiica sa, Suri, distrandu-se pe tobogane pentru copii in New York City! Nici chiar oboseala nu le impedica pe vedete sa se distreze alaturi de cei mici intr-un parc de joaca!

De la actori, influenceri, sportivi, modele si oameni de afaceri, nicio celebritate nu refuza o iesire in aer liber cu cei mici intr-un parc de distractii. Toti sunt gata sale satisfaca celor mici, sau in multe cazuri, chiar si lor, nevoia de a se simti din nou copii!

Scoate si tu la suprafata copilul din tine si urmeaza exemplul celebritatilor.