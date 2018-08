Jonathan van Ness este unul dintre barbatii cunoscuti pentru modul in care are grija de corpul sau si de imaginea sa. In multe din aparitiile sale in presa a dezvaluit diferite modalitati in care se ingrijeste. Iar astazi o sa va facem publica cea mai noua descoperire a acestuia.

Ziaristii Insider l-au intrebat pe Van Ness care este secretul sau, de ce foloseste aceasta tehnica, iar el a raspuns cu un zambet larg pe buze: “Ne le folosesc de nevoie, le folosesc pentru ca imi place”.

Drenajul limfatic cu ajutorul pietrelor de jad

Este foarte bine cunoscuta tehnica masajului cu pietre de jad. Insa acest tratament este de obicei destul de scump, iar specialistii nu-l pot face decat in saloane unde au aparatura necesara. Jonathan este insa un personaj destul de ocupat, asa incat a trebuit sa fie inventiv.

Si-a cumparat un instrument, numit Facial Roller, care contine doua capete la care sunt atasate 2 pietricele de jad. Invartind acest roller pe fata, cu oricare dintre cele doua capete, obtinem exact efectul unui masaj cu pietre de jad.

Acesta este dispozitivul pe care Jonathan il foloseste zilnic, fiind extrem de usor de transportat, foarte fiabill si usor de utilizat si extrem de benefic. Beneficiile acestui roller sunt asemanatoare cu drenajul limfatic. In fond, o ora de drenaj limfatic poate fi obtinuta in aproximativ 2 ore de folosire a roller-ului.

Care sunt principalele avantaje ale acestei tehnici?

Rollerul poate imbunatati circulatia sangelui la nivelul fetei. Folosit constant asigura si o elasticitate aparte pielii. In plus, un alt lucru extrem de important este ca ajuta la eliminarea celulitei, daca este folosit pe zonele afectate.

In final, efectele obtinute sunt aceleasi ca in cazul unui drenaj limfatic. Jonathan van Ness il promoveaza insa si din alte considerente. Este un instrument extrem de accesibil, pretul sau fiind in jurul a 60$, iar pe Amazon poate fi gasit chiar si la 8$. Si cel de-al doilea motiv pentru care il promoveaza este faptul ca asigura un masaj de relaxare extrem de placut.

Asadar, aceasta unealta ar putea cu succes sa inlocuiasca masajul de la salon sau sedintele de drenaj limfatic cu costuri de peste 200 de dolari. Poti obtine efectele benefice ale acestor tratamente de infrumusetare si din confortul propriei locuinte.

