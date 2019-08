Céline Dion, în vârstă de 51 de ani, este înnebunită după dansatorul spaniol Pepe Muñoz, care are doar 34 de ani. Cântăreața canadiană, care are o avere de 800 de milioane de dolari, este văduvă din anul 2016, când soțul ei, René Angelil, s-a ridicat la ceruri. Acum, faimoasa artistă este obsedată de legătura sentimentală pe care o are cu dansatorul ei. Prietenii sunt îngrijorați pentru că așa-zisul iubit al lui Dion, care a recunoscut că este homosexual, a acaparat-o întru totul și a izolat-o de familie și de apropiați. Mulți vorbesc că lui Céline i s-ar fi făcut farmece, informează publicația franceză ”Le Gossip”, potrivit click.ro.

După trauma suferită la decesul soțului ei, care a murit la vârsta de 73 de ani, de cancer la gât, Céline s-a chinuit cu probleme emoționale și mentale: ”Nimeni nu m-a mai ținut de mână de foarte mult timp, iar Pepe a făcut-o”.

