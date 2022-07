Comuna Berchișești a găzduit duminică, 10 iulie, o nouă ediție a Cenaclului Transfrontalier ”Maşina cu Poeţi”. Evenimentul a avut loc la Centrul de Cultură, Arte și Tradiții din Berchișești și a fost pentru comunitate, potrivit spuselor primarului Violeta Țăran, un adevărat regalul cultural, o adevărată sărbătoare a verii la Berchișești. Primirea participanților a fost una deosebită: cu pâine și sare oferită de copii îmbrăcați în frumoasele costume populare autohtone în mijlocul cărora s-a aflat primărița Violeta Țăran de a asemenea îmbrăcată în port tradițional, în sunet de corn și cu covor roșu.

Oferta primăriței către ”Mașina cu poeți”

”Am găzduit la Berchișești o nouă reuniune a Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu poeți”, manifestare culturală prestigioasă ce a revenit în comuna noastră după un an. A fost o zi emoționantă, un regal de poezie, proză, muzică și pictură, într-o atmosferă caldă, sufletească, o adevărată sărbătoare a verii. Mulțumesc din suflet tuturor virtuozilor care au onorat cu prezența evenimentul organizat la Berchișești, cu speranța că am reușit să ne ridicăm la înălțimea reprezentațiilor lor de mare calitate.

Relațiile de prietenie și colaborare stabilite deja între comunitatea noastră și componenții Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu poeți” sunt extrem de pozitive și îmbucurătoare. În consecință, am fi onorați ca Berchișești să fie an de an amfitrionul acestui curent literar care face cinste României și culturii naționale. Sunt convinsă că doamna Gina Puică și domnul Constantin Horobovanu, coordonatorii acestei mișcări de tradiție, vor fi de acord cu propunerea noastră. Le mulțumesc anticipat! Sunt încredințată că Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu poeți” își poate stabili o reședință permanentă în mijlocul nostru. Mulțumesc din nou tuturor pentru prezența în mijlocul nostru cu minunatele compoziții!”, a spus Violeta Țăran.

Înființat în 2016 la Cernăuți din inițiativa lectorului universitar Gina Puică, fost lector de limba română la Lectoratul de română al Universității – Cernăuți, Cenaclul ,,Mașina cu Poeți” își desfășoară ședințele alternativ la Suceava și Cernăuți prin forțele proprii și efortul membrilor săi, în organizarea Ginei Puica și a lui Constantin Horbovanu. ”Duminică 10 iulie ,,Mașina cu Poeți” a ,,parcat” din nou la Primăria comunei Berchișești, fiind găzduită generos, cu entuziasm și dragoste de către Centrul Cultural al Primăriei, de domana primar Violeta Ţăran și extraordinarii copiii artiști ai comunei, instruiți de Carolica Bordea.

Doar doi participanți de la Cernăuți din cauze pe care nu este necesar sa le mai pomenim, Nicolae Șapcă, redactor șef la ziarul ,,Monitorul Bucovinean” și Marin Gherman, presedintele Centrului Media BucPress Cernăuți”, au punctat Carmen și Nelu Mărcean pe pagina lor de socializare.