Dorna Medical este cel mai mare furnizor de servicii medicale de radiologie si imagistica medicala din zona Moldovei, avand 4 Centre de imagistica medicala, dotate cu cele mai noi si performante echipamente medicale din domeniu.

Detine 2 Centre de imagistica medicala in Vatra Dornei si totodata a inaugurat un centru performant de imagistica medicala la Falticeni, in august 2017, iar in luna martie 2018 a deschis cel de-al 4-lea Centru in Radauti, in incinta Spitalului municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” din Radauti.

Incepand cu luna mai, pacientii din zona Suceava si Falticeni se pot prezenta cu bilet de trimitere de la un medic specialist aflata in contract cu Casa de Asigurari pentru a efectua investigatii RMN , iar pentru ecografii abdomino-pelvine si de tiroida cu bilet de trimitere de la un medic de familie sau un medic specialist.

In cadrul Centrului Dorna Medical din Falticeni, pacientii pot efectua investigatii RMN, ecografii ( abdomino-pelvine, parti moi, ganglionare, tiroida, testiculara, Doppler venos, Doppler arterial, sold pentru copii), precum si recoltare de analize medicale.

Si pentru cei din zonele Radauti si Siret, Centrul de Imagistica medical Dorna Medical a incheiat contract cu Casa de Asigurari de Sanatate si incepand cu luna mai ofera servicii de imagistic medicala de inalta performanta gratuit cu bilet de trimitere de la un medic specialist aflat in contract cu CAS.

Pentru investigatii medicale de Rezonanta Magnetica si ecografii gratuite prin Casa de Asigurari de Sanatate (in limita plafonului disponibil), pacientii se pot programa la Triajul Centrului de imagistica medicala din:

Falticeni, str. Mihai Eminescu nr. 7 (vis-à-vis Spitalul municipal Falticeni) sau la numerele de telefon 0330.11.44.66 si 0752.220.411.

Radauti , Calea Bucovinei nr 34 A – in incinta Spitalului Municipal „Sf. Dr. Cosma si Damian” sau la numerele de telefon 0330 19 02 04 si 0752 220 605.

Pentru intreaga gama de servicii si toate locatiile Dorna Medicale accesati site-ul www.dornamedical.ro