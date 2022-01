Centrele de vaccinare de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” și de la Iulius Mall vor fi pregătite pentru vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani acțiune care va începe cel mai probabil pe 15 ianuarie. ”Ni s-a cerut de la Direcția de Sănătate Publică să ne pregătim pentru vaccinarea copiilor între 5 și 11 ani la două centre ale Primăriei cel de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” și de la Iulius Mall. Vom pregăti cabine speciale, fluxuri speciale împreună cu cei de la DSP, materiale speciale pentru copii. Pregătim cabine separate speciale. Deși nu s-a spus oficial informal se pare că pe 15 ianuarie va începe și această campanie de vaccinare a copiilor”, a declarat primarul Ion Lungu. El a făcut din nou apel către suceveni să se vaccineze arătând că deja valul 5 al pandemiei este în plină desfășurare. Lungu a menționat că în ultima săptămână în municipiul Suceava au fost utilizate 822 de doze de vaccin.

