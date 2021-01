Cele cinci centre de vaccinare organizate de Primărie pe raza municipiului Suceava vor deveni funcționale cel mai probabil în prima decadă a lunii februarie, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Primăria a amenajat cele cinci centre de vaccinare din subordine. Ele sunt autorizate de către DSP Suceava. Sunt trimise solicitări de deschidere a lor pentru a le face funcționale la Institutul Național de Sănătate Publică dar încă nu am primit nimic. Așa cum se cunoaște având în vedere faptul că nu au venit toate dozele de vaccin aceste centre nu vor fi deschide mai repede de prima decadă a lunii februarie. Ca atare noi ne-am pregătit și în măsura în care ele vor fi autorizate de Institutul Național de Sănătate Publică vor putea să fie funcționale, vom putea vaccina în aceste centre”, a declarat primarul.

