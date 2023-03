Primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric a anunțat că luni, 27 martie, a semnat un nou contract de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba de construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase prin aport voluntar, proiect în valoare de 4,5 milioane de lei. Primarul a declarat că investiția care se va realiza pe o suprafață de aproximativ 2.400 mp va fi finalizată până la data de 30 septembrie anul viitor.

„Luni am semnat contractul de finanțare in valoare de 4,5 milioane lei, echivalentul a 920.000 de euro, pentru construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase prin aport voluntar. Proiectul este finanțat în totalitate prin PNRR (Programul Național de Redresare și Reziliență) și va fi finalizat până la data de 30.09.2024, conform prevederilor contractului de finanțare. Această investiție se va realiza pe o suprafață de aproximativ 2.400 mp. Beneficiarii acestei investiții vor fi cetățenii din cele două sale ale comunei (Satu Mare și Țibeni) unde vor putea depozita toate deșeurile precum resturi de la construcții, vegetale, crengi, azbociment, anvelope, etc. pentru o comună și un mediu curat. Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit!”, a declarat primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric.