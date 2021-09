Centrul Cultural Bucovina își va diversifica repertoriul și cu alte genuri muzicale în afară de muzica populară. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus că activitatea Centrului Cultural va fi diversificată, iar pentru început vor avea loc evenimente muzicale în care vor fi prezentate și alte genuri de muzică în afară de muzica populară.

El a spus că aceste ateliere vor fi organizate de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina. „Venim în întâmpinarea publicului cu diferite genuri muzicale. Vom începe cu ateliere de muzică clasică. Ne propunem să deschidem seria acestor ateliere din data de 19 septembrie. Iar acest prim eveniment va fi organizat în sala de spectacole de la Teatrul Municipal, iar atelierele vor include recitaluri la pian cu Johannes Onesciuc și vioară, cu Cristian Reuț care vor face și câte o mică introducere pentru fiecare piesă interpretată. cei doi vor prezenta pe scurt despre perioada din viața compozitorului în care a fost scrisă lucrarea, perioada muzicală în care se încadrează, scopul cu care a compus-o și despre firul epic al lucrării, acolo unde este cazul. Evenimentele muzicale vor continua cu alte ateliere la care vor participa instrumentiști din cadrul Centrului Cultural, dar și invitați, suceveni care performează în orchestre din țară și străinătate, a declarat Niculai Barbă. El a subliniat faptul că CJ Suceava vrea să le ofere sucevenilor și acest gen de muzică, iar dacă va exista public, „și eu cred ca există acest public”, administrația județeană vrea să ofere periodic recitaluri sau spectacole. Barbă a mai declarat că anul viitor, CJ Suceava va organiza și prima ediție a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”.

„După o perioadă în care se va analiza impactul evenimentelor muzicale organizate se va putea construi un cadru adecvat pentru înființarea unei instituții culturale de profil. De asemenea, după reorganizarea Școlii Populare de Artă, urmează să pregătim și alte decizii cu privire la Centrul Cultural Bucovina. Și vom continua să diversificăm și să dinamizăm activitatea instituției pentru că ne propunem ca în anul viitor să fim parteneri în cât mai multe evenimente”, a declarat Niculai Barbă. El a amintit că anul acesta, CJ Suceava a intrat în parteneriat cu organizatorii unor evenimente de amploare, printre care Bucovina Motorfest și Festivalul de Blues din Suceava.