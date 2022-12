În mod tradițional, finalul fiecărui an este marcat în calendarul cultural al Centrului de Cultură „George Apostu” prin activități dedicate aniversării patronului spiritual al instituției, unul dintre artiștii care au marcat puternic și definitiv limbajul sculptural al artei românești în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea.

La invitația organizatorilor, în jurul acestui pretext aniversar intitulat „Apostu ʼ88” s-au adunat numeroase personalități ale vieții culturale, fiecare dintre aceștia aducând cu ei „daruri” spirituale care vor desfăta exigențele intelectuale și așteptările artistice ale spectatorilor. Programul va debuta cu vernisajul unei Expoziții de fotografie și eseu intitulată sugestiv „Castele și palate”, o expoziție surprinzătoare atât prin alăturarea ingenioasă a imaginii de cuvânt cât și prin conținutul său inedit, ce poartă semnătura artistului vizual Ovidiu Ungureanu; alături de autorul acestei expoziții se vor afla doi maeștri ai cuvântului scris, Carmen Mihalache și Dan Perșa, care vor încerca să ne convingă de faptul că, uneori, o imagine poate valora mai mult decât standardul celor „o mie de cuvinte”.

Ca o prelungire a legăturii intime dintre imagine și cuvânt va fi și momentul dedicat prezentării celui mai recent volum al scriitorului Dan Perșa, „Onirica”, publicat la Editura Rovimed (2022); prezența cronicarului literar Adrian Jicu este o garanție pentru perspective și profunzimi analitice originale și neașteptate.

Momentul dedicat artei fotografice și cuvântului scris va fi întregit artistic de magia sonorităților recitalului cameral, ce-i are ca invitați de onoare pe Anton Niculescu, la violoncel, și pe Mihaela Spiridon, la pian. În program, lucrări de: Constantin Dimitrescu, J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, P. I. Ceaikovski, A. Glazunov, E. Elgar, J. S. Bach – C. Gounod, C. Saint-Saëns.

Activitățile culturale din prima parte a programului aniversar vor beneficia de un moment special, dedicat rolului Centrului de Cultură „George Apostu” în promovarea valorilor și personalităților naționale; fin cunoscător al acestor realități, ne va împărtăși propria sa perspectivă diacronică asupra istoriei Centrului nimeni altul decât profesorul, eseistul, criticul literar și traducătorul Gheorghe Iorga prin intermediul prelegerii „Centrul Apostu – promotor al culturii naționale”.

Cea de-a doua parte a programului cultural „Apostu ʼ88” vă invită în lumea artelor spectacolului pentru vizionarea producției „LA EST DE SUD”, de Mircea M. Ionescu, în regia lui Gheorghe Geo Popa, pe scena Teatrului FAIN (Bacău, Str. Gării nr. 5), ora 18.00. Din distribuție fac parte actorii Eliza Noemi Judeu, Dumitru Rusu, Florina Găzdaru, Bogdan Matei, de la Teatrul Municipal Bacovia, Alexandru Gușă (colaborator Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași), Sebastian Munteanu (Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași), Andra Romașcanu (prof. la Colegiul Național de Artă „George Apostu”), coregrafii Gabriel Scalschi, Gabriela Toma și Karla Merlușcă; scenografia poartă semnătura Marianei Popa.

Calendarul activităților și evenimentelor organizate de Centrul de Cultură „George Apostu” în data de 20 decembrie 2022 poate fi consultat în programul de mai jos:

APOSTU ʼ88

Marți, 20 decembrie 2022

Ora 15.00, Centrul de Cultură „George Apostu”

„CASTELE ȘI PALATE” – Expoziție de fotografie și eseu

Ovidiu Ungureanu, Dan Perșa

Prezintă: Carmen Mihalache

Lansarea volumului „Onirica” – Dan Perșa (Editura Rovimed, 2022)

Prezintă: Adrian Jicu

„Centrul Apostu – promotor al culturii naționale”

Prof. dr. Gheorghe Iorga

Recital cameral

Anton Niculescu – violoncel

Mihaela Spiridon – pian

Ora 18.00, Teatru FAIN

Spectacolul „LA EST DE SUD”

Regia: Gheorghe Geo Popa

PENTRU SPECTACOLUL „LA EST DE SUD” DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2022, ORA 18.00, TEATRU FAIN, BILETELE POT FI ACHIZIȚIONATE DE PE PLATFORMELE MYTICKET.RO, ENTERTIX.RO ȘI DE LA SEDIUL CENTRULUI DE CULTURĂ „GEORGE APOSTU”.

Pentru anul 2022, programul cultural al Centrului de Cultură „George Apostu” se desfășoară sub genericul „Trecut și viitor – Paradigme ale ființării”.