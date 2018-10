La Suceava, stocurile de sînge sînt aproape de epuizare. De aceea, Centrul Județean de Transfuzie sanguină face apel la donare. Într-un anunț postat pe pagina de Facebook a Centrului scrie: „Din cauza stocurilor de sînge ce sînt aproape inexistente vă rugăm să veniți la donare! Viața semenilor noștri depinde de noi!”

