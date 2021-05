Cu 18 voturi pentru, Consiliul Local Suceava a aprobat într-o ședință de îndată online asocierea dintre Primărie și Shopping City pentru amenajarea unui centru de vaccinare anti-COVID direct din mașină în parcarea complexului comercial. Centrul de vaccinare drive-thru va fi funcțional începând de mâine, în intervalul orar 08.00-20.00. Conform proiectului inițiat de primarul Ion Lungu și votat de consilieri, municipalitatea asigură echipamentele electronice, precum și materialele de curățenie și cele consumabile. Shopping City pune la dispoziție o parcelă de teren în suprafață de 200 de metri pătrați care permite accesul persoanelor cu mijloace auto proprii. Totodată, Shopping City asigură un cort pentru amenajarea centrului de vaccinare, mobilierul constând în mese, scaune și patul pentru tratament, frigider și branșamentele la utilități.

