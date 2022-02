Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că lucrările la „Centrul Multifuncțional Arta” lțcani se apropie de final obiectivul urmând a fi dat în folosință cel mai probabil în cursul lunii aprilie. Lungu a arătat că mai sunt de finalizat :amenajări exterioare (pasaj, asfalt, borduri); echipamente proiecție film, sonorizare, ticketing. Complexul multifuncțional cuprinde: sală polivalentă pentru cinema, spectacole, conferințe, spații pentru consiliere și informare cetățeni, spații pentru activități sociale și recreative, spații centru educațional, consiliere educativă și spații tehnice și grupuri sanitare.

”După punerea în funcțiune a complexului vom avea reprezentanți angajați ai primăriei de la Direcția de Asistentă Socială, reprezentanți în relații cu publicul și ai poliției locale. Aria totala a clădirii este de 939,30 mp. Valoarea lucrărilor executate este de 6.425.130,49 lei cu TVA, din care fonduri nerambursabile 6.283.611,45 lei. Este o clădire frumoasă din punct de vedere arhitectural și mai ales utilă pentru cetățenii din cartierul Ițcani. Felicitări proiectanților și constructorilor care au lucrat la acest proiect”, a declarat Ion Lungu.