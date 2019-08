Piața centrală din Fălticeni va intra în ample lucrări de modernizare în baza unui proiect al municipalității. Contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat la începutul acestei săptămâni cu asocierea formată din firmele Star Vamastone Fundu Moldovei și Elbi Fălticeni care va câștigat licitația organizată de Primărie. Primarul Gheorghe Cătălin Coman a declarat că cel mai probabil lucrările vor demara după data de 10 septembrie termenul de execuție fiind de 12 luni. El a ținut să precizeze că procedurile de licitație au fost destul de complicate în condițiile în care au fost reluate de trei ori întrucât la primele două licitații nu s-a prezentat niciun ofertant. Valoarea investiției se ridică la 3,2 milioane de lei bani alocați dela bugetul local. ”Este o investiție necesară deoarece piața centrală arată foarte rău datorită faptului că încă de când s-a construit dinainte de Revoluție nu a avut parte de nici o reparație capitală. Noi am demarat în 2016 procedurile pentru reabilitarea acestei piețe cu proiectul tehnic, apoi cu toate celelalte etape obținerea avizelor, a autorizațiilor dar sunt lucruri care durează. Am avut trei licitații iar la două dintre ele nu s-a prezentat nimeni și a trebuit să actualizăm de fiecare dată devizul. Ne bucurăm că avem un constructor care are la dispoziție 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor care va fi undeva pe 10 septembrie”, a explicat Coman.

Fântâni arteziene cu jocuri de lumini, mobilier stradal nou, iluminat modern, 6.000 de mp reabilitați

Primarul a arătat în ce constă modernizarea pieței centrale. ”Lucrările constau în înlocuirea întregii suprafețe de alei pietonale, trotuare, căi de acces. Am apelat la o soluție cu piatră de carieră fasonată și rezistentă în timp la intemperii, la îngheț-dezgheț, o soluție aspectuoasă și utilă. Apoi vor fi construite două fântâni arteziene cu jocuri de lumini, va fi creat un culoar axial de vizibilitate și acces către intrarea principală în Catedrală, va crește suprafața de spațiu verde mai mult decât e acum, vom avea un sistem de jardiniere mobile, care vor putea fi mutate funcție de activitățile care se vor desfășura în piață, iluminat public nou, căi de acces pentru persoanele cu dizabilități, sistem de monitorizare video permanent, mobilier stradal nou bănci,coșuri de gunoi, spații de recreere pentru copii și adulți. Va fi reabilitată în total o suprafață de 6.000 de metri pătrați ”, a spus Coman.

Coman către adversarii politici

Primarul de Fălticeni a ținut să dezmintă o informație lansată pe piață de adversarii săi politici cum că acolo trebuia făcută o parcare subterană cu fonduri europene arătând că Uniunea Europeană nu mai fionanțează astfel de proiecte în acest exercițiu financiar. ”Există o polemică întreținută artificial de unii adversari politici că de ce nu s-a făcut parcare subterană cu fonduri europene. Am mai spus-o și o repet: UE nu finanțează parcări subterane pentru acest exercițiu financiar în nici o țară membră. Am încercat și ne-am dorit să facem pe banii noștri o parcare subterană dar valoarea era extrem de mare câteva milioane de euro. Singura soluție era cu bani europeni însă UE nu a mai alocat bani în nici o țară membră. Dar adversarii politici cu toate că poate știu lucrul acesta continuă să spună că de ce nu se face pe bani europeni când e limpede că nu se poate. Printre ultimele trenuri le-a prins Suceava dar asta trebuia să o facă cei de dinaintea mea pentru că a fost în exercițiul financiar trecut al UE. Așa că am luat hotărâre de a moderniza piața la suprafață”, a explicat primarul de Fălticeni.

Foto: cronicadefalticeni.ro