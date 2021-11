Centrul municipiului Suceava își va schimba fața odată cu implementarea proiectului imobiliar ”Ansamblu rezidențial Ștefan cel Mare”. Proiectul este dezvoltat de cunoscuta firmă suceveană General Construct și va fi pus în aplicare din primăvara anului viitor. Ansamblul rezidențial se va întinde pe o suprafață de 4.700 de metri pătrați în zona fostei autogări și în spatele Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” și al Bisericii ”Sf. Cruce”, între străzile Armenească și Dragoș Vodă(vezi foto). Complexul va cuprinde 70 de apartamente preponderente fiind cele cu suprafețe mari, cu balcoane sau terase generoase, spații comerciale, spații verzi, locuri de joacă pentru copii și 110 locuri de parcare, din care 77 în demisol. Conform autorizației de construire termenul de realizare al investiției este de 48 de luni însă constructorul preconizează că lucrările vor fi finalizate până în primăvara anului 2024.

