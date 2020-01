Stim deja ca adolescenta este o perioada frumoasa din viata fiecaruia dintre nou, dar pe cat de placuta si plina de experiente noi, pe atat de dificila poate fi mai ales pentru parinti. Acesta este un moment de schimbari pentru modul in care adolescentii gandesc, simt si interactioneaza cu ceilalti si modul in care corpurile lor cresc.

Majoritatea fetelor vor fi mature fizic pana acum, iar majoritatea vor avea pubertatea finalizata. Baietii ar putea inca sa se maturizeze fizic in aceasta perioada. Este posibil ca adolescentul sa aiba probleme cu dimensiunea, forma sau greutatea corpului.

Tulburarile de alimentatie pot fi, de asemenea, frecvente, in special la fete. In acest timp, adolescentul dvs. isi dezvolta personalitatea si opiniile sale unice. Relatiile cu prietenii sunt inca importante, totusi adolescentul tau va avea alte interese, deoarece dezvolta un sentiment mai clar despre cine este.

Acesta este, de asemenea, un moment important pentru pregatirea pentru mai multa independenta si responsabilitate; multi adolescenti isi doresc mai multe plecari cu prietenii cum ar fi in excursii sau tabere, incep sa lucreze, iar multi vor pleca acasa curand dupa liceu.

Pentru a veni in ajutorul parintilor care vor sa se informeze mai mult despre ce se intampla in adolescenta si cum pot sa gestioneze momentele dificile cu copiii lor, Centru de Prevenirea si Controlul Bolii din America ce are misiunea de a promova sanatatea si calitatea vietii prin prevenirea si controlul bolilor, le ofera cateva sfaturi si informatii parintilor.

In continuare, va prezentam cateva lucruri pe care le puteti face in calitate de parinte pentru a va ajuta adolescentul in acest timp:

– Vorbeste cu adolescentul despre preocuparile lui si acorda atentie oricaror schimbari in comportament. Intreba-l daca a avut ganduri de suicid, in special daca pare trist sau deprimat. Intrebarea despre gandurile suicidare nu o il determina sa aiba aceste ganduri, dar va conta pentru a stii ca esti acolo pentru el. Cauta ajutor profesional daca este necesar.

– Arata-i interesul pentru interesele si activitatile scolare si extracurriculare ale adolescentului si incurajeaza-l sa se implice in activitati precum sport, muzica, teatru si arta.

– Incurajeaza-ti adolescentul sa faca voluntariat si sa se implice in activitati civice din comunitatea din care face parte.

– Sarbatoriti eforturile si realizarile lui si petreceti timpul impreuna facand lucrurile care va plac.

– Respecta parerea adolescentului tau. Ascultati-o fara sa ii spui ca nu gadeste corect si sa il certi.

– Incurajeaza-ti adolescentul sa dezvolte solutii la probleme sau conflicte. Ajuta-l sa invete sa ia decizii bune. Creeaza-i oportunitati pentru a-si folosi propria judecata si a fi disponibil pentru sfaturi si sprijin.

– Daca adolescentul lucreaza, foloseste oportunitatea de a vorbi despre asteptari, responsabilitati si alte moduri de a va comporta respectuos intr-un cadru public.

– Vorbeste cu adolescentul si ajuta-l sa planifice inainte pentru situatii dificile sau incomode. Discutati despre ce poate face daca se afla intr-un grup si cineva foloseste droguri sau i se ofera o plimbare de catre cineva care a baut.

– Respecta nevoia de confidentialitate a adolescentului tau.

– Incurajeaza-ti adolescentul sa doarma suficient si sa faca exercitii fizice si sa manance mese sanatoase, echilibrate.

Cat despre siguranta lui:

– Vorbeste cu acesta despre pericolele de a conduce si cum sa fii in siguranta pe drum. Iti poti orienta adolescentul in directia corecta. „Parintii sunt cheia” are pasi care va pot ajuta. Prabusirile autovehiculelor sunt principala cauza de deces din cauza vatamarilor neintentionate in randul adolescentilor, insa putini adolescenti iau masuri pentru a reduce riscul de ranire.

– Vorbeste cu adolescentul despre sinucidere si acorda atentie semnelor de avertizare. Sinuciderea este a treia principala cauza de deces in randul tinerilor intre 15 si 24 de ani.

– Vorbeste cu adolescentul despre pericolele drogurilor, bautului, fumatului si activitatii sexuale riscante. Intreaba-l ce stie si gandeste despre aceste probleme si impartaseste-ti sentimentele cu el. Ascultati ce spune si raspundeti la intrebarile cinstite si directe.

– Discuta cu acesta importanta alegerii prietenilor care actioneaza in moduri periculoase sau nesanatoase.