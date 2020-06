Au trecut cateva luni de la aparitia pandemiei de COVID-19 in toata lumea. Daca la inceput restrictiile au impus inchiderea pentru majoritatea afacerilor, acum este momentul ca acestea sa inceapa sa se redeschida in majoritatea tarilor. Este vorba in special despre restaurante si baruri.

Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) reprezinta cea mai buna resursa disponibila pentru a afla regulile de deschidere a astfel de localuri, acestea fiind cele care stabilesc in ce conditii pot functiona. Prima recomandare importanta este aceea ca redeschiderea ar trebui sa fie in concordanta cu ordinele locale din fiecare tara si oras in parte.

Orientarile in ceea ce priveste redeschiderea restaurantelor sunt impartite in doua grupuri: unul pentru sanatate si siguranta si unul pentru monitorizare. Pentru primul grup se refera la spalarea mainilor angajatilor, purtarea de masti si manusi sau viziere pentru fata.

In plus, restaurantele si barurile ar trebui sa incurajeze distantarea sociala si sa sporeasca distantarea prin amplasarea de mese la distanta impusa de lege, excluderea petrecerilor cu un numar mare de persoane si restrictionarea spatiilor comune a angajatilor si a clientilor. Totodata, clientii trebuie sa poata observa atunci cand se curata, igienizeaza si dezinfecteaza spatiul de servit.

Monitorizarea este mai greu de observat de catre clienti, dar nu este imposibila. De exemplu, CDC spune ca barurile si restaurantele ar trebui sa dezvolte si sa implementeze proceduri pentru a verifica semnele si simptomele angajatilor zilnic. Si CDC intareste in mod repetat faptul ca angajatii bolnavi, indiferent de boala, ar trebui sa stea acasa si ca intreprinderile ar trebui sa ii plateasca in acest timp prin politici flexibile si adaptate.

In cele din urma, CDC le spune restaurantelor si barurilor sa comunice si sa monitorizeze in mod regulat evolutia cu autoritatile locale si sa fie gata sa se consulte cu acestea in cazul in care exista cazuri de coronavirus in unitate.

Ce planifica lanturile de fast food pentru redeschiderea pe timpul pandemiei

Daca v-ati intreba cum vor arata experientele din restaurantele de tip fast food in timpul pandemiei COVID-19, doua dintre cele mai mari companii din America respectiv McDonald’s si Restaurant Brands International (RBI), proprietarul Burger King, Popeyes, si Tim Horton’s, si-au dezvaluit planurile de redeschidere.

CEO-ul RBI, Jose Cil, a publicat o scrisoare deschisa pe site-ul companiei, propunand ca redeschiderea salilor de mese din restaurante necesita atat incredere, cat si confort pentru clienti. Au inteles pe deplin ideea ca anumite parti ale restaurantelor trebuie sa se schimbe, respectiv sa pastreze distanta dintre mese.

Mai exact, el prezinta o serie de protocoale de siguranta noi, inclusiv luand in considerare mastile confortabile si reutilizabile care pot deveni parte a uniformelor standard. Au conceput un panou de semnalizare care se pune pe masa pentru a indica ce mese sunt deschise si care sunt rezervate pentru a mentine distantele sigure. Vor face igienizare meselor si a scaunelor dupa fiecare client si vor avea dezinfectante in sala de mese.

Joe Erlinger, presedintele McDonald din SUA, a intervenit si el pe site-ul companiei. Dincolo de aproape cele 50 de schimbari de proces in restaurante si formare sporita pentru personalul din restaurante implementat de la inceputul pandemiei, a adaugat: „Ne bazam pe procesele deja existente, cum ar fi verificarea sanatatii, autocolantele de distantare sociala, barierele de protectie la punctele de comanda, masti si manusi pentru angajati cu adaugarea de noi proceduri si instruire pentru redeschiderea salilor de luat masa. Acestea vor servi ca un set de standarde la nivel national pentru operatiuni in toate cele 14.000 de locatii ale S.U.A. McDonald”.

Erlinger a prezentat apoi cateva modificari specifice. Clientii ar trebui sa se astepte sa vada o desemnare clara a locurilor disponibile, deoarece unele mese sunt inchise pentru a se distanta social. Locurile de joc vor fi inchise, iar procedurile pentru bauturi vor fi modificate pentru a reduce contactul cu personalul.

Mancarea va fi livrata direct pe mesele clientilor, in pungi dublu pliate si se asteapta ca membrii restaurantelor sa poarte masti si manusi. Erlinger a continuat: „Cu respectarea acestor noi proceduri si indrumarea CDC sau a autoritatilor locale, McDonald’s in parteneriat cu Proprietarul / Operatorii vor lua decizii de redeschidere potrivite pentru comunitatile locale, asigurand ca angajatii si clientii restaurantului se vor simti in siguranta.”