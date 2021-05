Centrul municipiului Rădăuți a prins culoare. Aproape 500 de umbrele multicolore au fost montate pe aleea principală a parcului central în cadrul unui proiect al primarului municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, care are ca scop înfrumusețarea urbei și crearea unei stări de bine. Inițiativa municipalității a prins la cetățeni acoperișul de umbrele devenind deja un punct de atracție. Mulți dintre cei cei care trec pe alee se opresc pentru a face fotografii. „M-am gândit că după starea de pandemie, după atât de mult gri și negru în viața noastră, să intervenim cu o pată de culoare, și, ca să fiu corect, am luat modelul altor localități și am decis ca pe acest culoar foarte circulat din centrul municipiului să instalăm umbreluțe colorate. Mai mult am amenajat pe o alee învecinată celei principale, un alt culoar destinat celor mai mici cetățeni ai municipiului, culoar amenajat cu umbrele micuțe. Deja au venit sute de rădăuțeni care s-au fotografiat sub umbrele, de aceea cred că această pată de culoare reprezintă un eveniment bine-venit pentru noi toți”, a declarat Loghin.