Centrul social de zi „Maria Ward” din Rădăuţi are nevoie de sprijin pentru a asigura mâncare copiilor. Directorul centrului, sora Felicitas, a anunţat, într-o postare pe o reţea de socializare, că mâncarea pentru copii mai ajunge doar pentru o săptămână.

Sora Felicitas a scris că părinţii copiilor care merg la acest centru i-au transmis că nu au mâncare pentru aceştia, solicitând astfel ajutor.

„Sora Felicitas, nu avem de mâncare și nu avem ce să le dăm copiilor. Vă rugăm, ajutați-ne!!!”

Cu acest strigăt de ajutor au venit numeroși părinți la centrul nostru, după ce s-a decretat starea de urgență.

Pentru cine nu ne cunoaște încă, misiunea noastră, a celora de la Centrul Social Maria Ward, este să prevenim abandonul școlar și familial în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate, din Rădăuți și din împrejurimi. Credem că doar prin educație putem da o șansă unui copil ca să aibă un viitor mai bun.

La centru, pe lângă ajutor la teme, educație igenico-sanitară, terapie și consiliere, copiii primesc aici și o masă caldă.

Iată că pandemia cauzată de COVID-19 îi ține pe copii acasă dar și pe părinții lor. Unii dintre părinți, care lucrau ca zilieri, ajutau în gospodării ori la câmp nu mai pot acum sa le asigure hrană celor mici.

Aceasta este situația: COPIII NU AU CE SĂ MĂNÂNCE!

Așa că încercăm să le fim alături în continuare, ca să poată trece cu demnitate peste aceasta perioadă de grea încercare. Le oferim produse alimentare de bază dar și produse de igienă personală și de curățenie.

Până la Paștele Ortodox mai avem alimente și materiale pentru cele 35 de familii de care ne îngrjiim acum, însă, în continuare, avem nevoie de sprijinul vostru!

Vă mai facem o mărturisire: ajutorul nostru nu se rezumă doar la cele 35 de familii. Avem grijă și de sufletele nevoiașe care vin la Centru și ne cer mâncare.

Ajutați-ne ca să le putem fi alături!

Vă așteptăm la Centrul Social Maria Ward din Rădăuți, Strada Oltea Doamna, nr. 7. Nevoile sunt simple:

– Alimente de bază: zahăr, ulei, făină albă, făină de porumb, orez, paste, bulion, sare, drojdie uscată, cereale, lapte, lapte praf, iaurt, brânză topită, conserve, pate, pește, carne congelată (piept de pui, copănele de pui, etc.), dulciuri (napolitane, biscuiți, eugenii, turtă dulce, etc.), cartofi, ceapă, morcovi, pâine și nu numai.

– Produse de igienă: detergent de vase, bureți de vase, detergent de haine, clor, alcool sanitar, hârtie igienică, săpun, șampon, pastă de dinți, etc.

– Produse pentru bebeluși: pampers (nr. 2, 3, 4, 6), șervețele umede, lapte praf 6-12 luni, etc.

– Cu orice altceva puteți dona, ca împreună, să le putem fi de ajutor celor mai nevoiași din comunitatea noastră și să le aducem speranța și convingerea că nu sunt singuri și abandonați de semenii lor, mai ales în aceste vremuri dificile.

SAU

Donați, prin transfer bancar sau depunere la ATM, în conturile noastre deschise la Banca Transilvania:

Beneficiar: Asociația I.S.E.A.

– Cont lei: RO61BTRL06101205I84616XX

– Cont euro: RO36BTRL06104205I84616XX

(CIF 24234750)

Și pentru că grație lui Ștefan Mandachi am aflat #șînoi că reclama este sănătoasă, vrem să aducem mulțumire oamenilor inimoși care ne-au fost alături până acum în acest demers: Mon Cafe & Casa Vatra, The Gerald’s Hotel, Rădăuțiul civic, Straie, Farmacia Avicenna Rădăuți, Killer, Banca locala pentru alimente Roman, Graines de Joie, Asezamantul de copii Sf. Ierarh Leontie Radauti, Luc&Dan, Paul Balan, Irimescu Paul, Sorin Robu, Damian Florin Adrian, Familia Vacaru, Tonino Rossi și Fortunata Sauli”, se arată într-o postare pe Facebook a centrului social de zi Maria Ward.