Centrul municipiului Suceava a fost arhiplin la Revelionul organizat de Primărie și Consiliul Local. Mii de suceveni s-au bucurat de spectacolele de calitate oferite de organizatori cântând împreună cu artiștii la multe dintre piesele cunoscute. Au evoluat Amna, Ruby, Pavel și Cleopatra Stratan, Natalia Gordienko dar și Andra Matei, Călin Brăteanu, Sorin Filip, Gabriela Teișanu, Adriana Bucevschi, Andreea Chisăliță, Nicolae Vieru sau Alexandru Recolciuc. La final cei prezenți au admirat un impresionant foc de artificii dar și un frumos joc de lasere. Ca în fiecare an alături de suceveni s-a aflat primarul Ion Lungu care a venit alături de soție și nepotul său Patrick dar și viceprimarul Lucian Harșovschi și secretarul Primăriei Ioan Ciutac. Dotat cu șampanie și pahare Lungu a efectuat numărătoarea inversă la trecerea dintre ani alături de frumoasa și talentata interpretă de muzică populară Andra Matei după care a ridicat paharul plin în cinstea sucevenilor urându-le tradiționalul ”La mulți ani”. De menționat că majoritatea celor prezenți în piață au venit de acasă cu șampanie pe care au desfăcut-o și au ciocnit alături de prieteni. Atmosfera a fost una de adevărată sărbătoare lumea bucurându-se de venirea noului an.

