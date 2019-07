Ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat, la Suceava, că luna viitoare va fi scoasă la licitație construcția șoselei de centură a municipiului Fălticeni. Răzvan Cuc a declarat că investiție are asigurată finanțarea necesară. Trebuie spus că proiectul șoselei de centură a municipiului Fălticeni a fost aprobat încă de la începutul anului 2009. Proiectul presupunea construcția unei centuri cu patru benzi de circulație, pe ruta de la intersecția de la Stibina, spre intersecția cu localitatea Baia, spre poarta Rădășenilor și până la podul Sucevei. Lungimea șoselei de centură a municipiului Fălticeni va fi de circa șase kilometri. Valoarea investiției a fost estimată la aproximativ 30 de milioane de euro. De precizat că în această primăvară, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a reluat discuțiile cu ministrul transporturilor în vedere realizării acestei investiții.

