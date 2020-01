Punerea în funcțiune a Centurii Sucevei a început să aibă efecte pozitive asupra municipiului reședință de județ. Viceprimarul Lucian Harșovschi a arătat că numai într-o lună de zile numărul mașinilor care au tranzitat Suceava a scăzut cu 27% mai exact cu 91.120 de mașini. ”O “banală” șosea de centură dată în folosință după 12 ani de la începerea lucrărilor a făcut ca zeci de mii de mașini să nu mai tranziteze municipiul Suceava.

Datele înregistrate de sistemul de management și contorizare a autovehiculelor ce tranzitează zonele de intrare/ieșire din oraș arată că, în zona bulevardului Sofia Vicoveanca, în perioada 27.08 – 27.09. 2019 (deschiderea centurii), am avut un număr de 344.586 mașini, iar între 28.09 – 27.10. 2019 un număr de 253.466”, a menționat Harșovschi.

Analiza statistică a fost realizată în baza datelor generate de sistemul de management și contorizare a autovehicule ce tranzitează zonele de intrare/ieșire din municipiu și nu numai, opțiune ce este implementată de cățiva ani prin sistemul de supraveghere video al municipiului. ”Trebuie precizat faptul că acesta nu este un sistem omologat să ofere informații 100% exacte cu privire la numărul de autovehicule, dar în schimb prezintă o situație cât se poate de clară cu privire la faptul că numărul celor ce au tranzitat b-dul Sofia Vicoveanca s-a diminuat in luna octombrie cu aproximativ 27% față de luna septembrie, anterior deschiderii șoselei de centură”, a mai spus viceprimarul Sucevei.