Șoseaua de centură a Sucevei a fost dată în trafic în totalitate începând de astăzi. La ora 16:00 constructorul centurii a înlăturat semnele de interdicție a circulației, în momentul de față pe centura Sucevei putând-se circula de la Pătrăuți, la intersecția cu DN 2 și până la ieșirea pe același DN 2, spre Fălticeni. Practiv în cursul zilei de astăzi au fost inaugurate ultimele două tronsoane ale șoselei de centură a Sucevei, cel de la intersecția cu DN 17 și până la ieșirea către Fălticeni. Inaugurarea șoselei de centură a Sucevei a avut loc în prezența ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, a reprezentantului constructorului, Vasile Strâmbeanu, a prefectului județului, Mirela Adomnicăi și a parlamentarilor suceveni Ioan Stan, Eugen Bejinariu și Alexandru Rădulescu. Înainte de a parcurge întregul traseu al centurii, ministrul Răzvan Cuc a declarat că această investiție a fost finalizată de Guvernul PSD actual, după ce lucrările au fost abandonate timp de mai mulți ani. „Iată-ne în sfârșit la momentul cel mai important aș spune, darea în trafic a centurii Sucevei, respectiv finalizarea restului de lucrări rămas. Este un proiect la care a început efectiv să se lucreze în luna marie 2019 și iată că suntem la sfârșitul lui septembrie și mulțumită antreprenorului român, trebuie subliniat acest lucru, am reușit să finalizăm, în pofida vremii nefavorabile, având în vedere că au fost undeva la 40 de zile în care nu s-a putut lucra. Este o investiție care a fost făcută de Guvernul PSD, așa cum aveți multe alte investiții în județul Suceava și aici m-aș referi inclusiv la DN 18. Cred că este foarte important de subliniat că obiectivele de infrastructură sunt prioritare pentru acest Guvern, sunt obiective pe care am reușit să le finalizăm într-un timp relativ scurt. Am văzut că foarte mulți au încercat să-și lege numele de acest obiectiv, au avut șansa lor să o facă în trecut, au eșuat și iată că am rezolvat noi această problemă. Vreau să felicit constructorul pentru tot ceea ce a făcut”, a declarat Răzvan Cuc. El a arătat că ultimele două tronsoane ale centurii au fost date în trafic, urmând să mai între 14 și 20 de zile în care se vor mai realiza anumite lucrări. „Dar am luat această decizie împreună cu cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru că știu că este foarte important pentru suceveni să degrevăm traficul. Și tocmai de asta se va da în trafic acest obiectiv din acest moment”, a spus ministrul transporturilor. El a spus că în timpul realizării ultimelor lucrări vor fi impuse anumite restricții de circulație. Răzvan Cuc a ținut să facă referire și la președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care tot astăzi a inaugurat lucrările la podul de peste râul Suceava, dintre Verești și Udești. „Am înțeles că este o perioadă de campanie și domnul președinte Gheorghe Flutur de dimineață a deschis un pod și vorbea de centura Sucevei. Dar ar trebui să ne ocupăm fiecare de investițiile lui, pentru că noi reușim să terminăm o centură în șase luni, iar alții fac un pod, nu știu, într-un an.

Ministerul Transporturilor analizează un proiect pentru a doua șosea de centură a Sucevei

Întrebat dacă există posibilitatea începerii lucrărilor la a doua șosea de centură a Sucevei. Răzvan Cuc a spus că Ministerul Transporturilor a are în analiză acest obiectiv de investiții. „Aș vrea ca în general cine ne trasează obiective de infrastructură să-și facă infrastructura în propriul județ și noi ne ocupăm de infrastructura care ține de CNAIR. Vom face un studiu să vedem și pentru a doua centură. O avem în analiză. Din nou, am văzut dimineață că atunci când se inaugura un pod, o lucrare a Consiliul Județean, se dădeau declarații lângă centură. Eu aș vrea să delimităm obiectivele ministerului față de obiectivele județului și asta este cel mai important. Pentru că am văzut aici la centură că am avut oameni implicați, serioși, o firmă românească serioasă, care a muncit așa cum trebuie și alții făceau circ pe centură cu lopețile și se îmbrăcau tot felul de echipamente tocmai pentru a-și crea un portofoliu de imagine. Dacă vor să facă aceste lucruri le pot face pe obiectivele lor. Dacă pot să aibă obiective de investiții”, a spus Răzvan Cuc.

Pe de altă parte, el a ținut să-i mulțumească prefectului județului, Mirela Adomnicăi pentru modul în care a sprijinit finalizarea acestei investiții. „Eu vreau să mulțumesc foarte mult prefectului județului, pentru că am avut un consultant și un proiectant, dar am avut un om aici, local, care a vegheat la implementarea acestui proiect în parametri optimi. Doamna prefect s-a implicat activ în acest proiect și este și meritul dumneaei pentru finalizarea în timp și pentru urgentarea obținerii unor avize pentru implementarea acestui proiect”, a mai spus ministrul transporturilor.

De asemene, el a apreciat mobilizarea parlamentarilor pentru finalizarea proiectului șoselei de centură a Sucevei, amintindu-i în mod special pe senatorul Ioan Stan și deputatul Alexandru Băișanu. „A fost mobilizator din partea tuturor parlamentarilor. Inclusiv domnul Băișanu, vicepreședinte la Comisia de Transport a avut un rol important. Tot timpul ne-a pistonat, ne-a întrebat care este stadiul, s-a luptat pentru obținerea de fonduri. Efortul a fost unul comun. Nu mai spun de domnul senator Ioan Stan, care era ca și picătura chinezească pentru obiectivele din județul Suceava”, a declarat Răzvan Cuc.

După declarațiile oficiale, ministrul transporturilor, autoritățile sucevene, parlamentarii și constructorii au parcurs cu mașinile întregul traseu al șoselei de centură. Și pentru a arăta că lucrarea este una de calitate, în special la poduri, traseul a fost parcurs de o coloane de mașini de mare tonaj.

Constructorul spune că la centură mai sunt de făcut lucrări de amenajare peisagistică

Prezent la inaugurare, reprezentantul constructorului și managerul de proiect, Vasile Strâmbeanu, a subliniat că la cele două tronsoane care au fost date în trafic mai sunt de efectuat lucrări peisagistice, pentru confortul optic. Vasile Strâmbeanu a precizat că lucrările la cele două tronsoane au fost extrem de complexe. „Au fost necesare lucrări importante de remediere a lucrărilor existente. Au fost lucrări complexe. Pe această lucrare s-a intervenit la fiecare dintre cele 16 structuri de poduri, pasaje, viaducte și s-a refăcut complet infrastructura rutieră. Aș vrea să subliniez că în termenul avut la dispoziție nu a fost o lucrare ușoară. S-au făcut eforturi deosebite. Am ajuns în acest stadiu fizic necesar dării în trafic cu aportul tuturor părților implicate și aș dori să-i mulțumesc și eu domnului ministru, inclusiv Instituției Prefectului, beneficiarului, consultantului și tuturor părților implicate pentru că este un efort comun, fără de care nu s-ar fi putut ajunge ca astăzi să discutăm de darea în trafic a acestor tronsoane”, a declarat managerul de proiect.

Mirela Adomnicăi: Am finalizat o lucrare care a fost abandonată

În același timp, prefectul județului, Mirela Adomnicăi, a ținut să declarare că astăzi s-a finalizat o investiție extrem de importantă. Mirela Adomnicăi a spus că această investiției a fost efectiv abandonată timp de șapte ani, iar finalizarea ei reprezintă respectarea unei promisiuni față de suceveni. Adomnicăi a mai declarat că șoseaua de centură a Sucevei a pornit prost din punctul de vedere al traseului, dar și că foarte mult timp nimeni nu și-a asumat răspunderea să toarne asfalt pe un pământ de flori. Prefectul județului a subliniat că actualul Guvern al României și-a asumat răspunderea de a realiza o expertiză corectă a investiției, de a repara ce a fost necesar, de a realiza consolidări care nu au fost ușor de executat și în cele din urmă, de a finaliza în totalitate șoseaua de centură a Sucevei. Ea a spus că toate aceste lucrări au dus și la o creștere semnificativă a costurilor, de la 220 de milioane de lei, la 417 milioane de lei, însă a precizat că astfel „ne-am îndeplinit promisiunea”.

Centura ocolitoare a Sucevei are o lungime totală de 12,4 kilometri, iar lucrările au început în anul 2008.