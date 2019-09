Șoseaua de centură a Sucevei va fi inaugurată astăzi, la ora 16:00, în prezența ministrului transporturilor, Răzvan Cuc. Prezent în cursul zilei de astăzi în Suceava, ministrul transporturilor a inspectat deja lucrările de pe ruta ocolitoare a municipiului reședință de județ. Răzvan Cuc a precizat că la ora 16:00 șoseaua de centură a Sucevei va fi dată în trafic.

Lucrările la centura ocolitoare a Sucevei în lungime totală de 12,4 kilometri au debutat în 2008. Până acum a fost dat în folosință doar un singur tronson din cele trei. Este vorba de tronsonul de la Șcheia la Pătrăuți în lungime de 5,2 kilometri.