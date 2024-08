Un cârd de cerbi impresionant ca număr a fost surprins de una din camerele de monitorizare amplasate pe un fond cinegetic al Ocolului Silvic Broșteni din cadrul Direcției Silvice Suceava. Cârdurile de cerbi se alcătuiesc după boncănit, perioada de împerechere are loc toamna, şi se desfac după ce zăpada s-a topit, pe la sfârşitul lunii aprilie. Doar cerbii bătrâni şi cei foarte puternici trăiesc solitar.

Cerbul este animal erbivor adaptat zonelor montane, dar poate fi regăsit și în zonele de deal. Este sociabil din toamnă până în primăvară, perioadă în care masculii se grupează în cârduri de tauri.

Direcția Silvică Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat.

credit: Ionel Moroșanu, Romsilva – Directia Silvica Suceava