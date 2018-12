În data de 17.18.2018 a avut loc ultimul Consiliu Director al Federației Naționale PRO AGRO din acest an, care s-a desfășurat în Brașov. În acest Consiliu Director au fost abordate două teme centrale, care au vizat subiectele actuale din sectorul agricol și cercetarea în domeniul agricol, proiecte în curs, proiecte viitoare în relația cu mediul academic de profil din România.

În prima parte a lucrărilor Consiliului Director a fost dezbătut inten de către membrii Consiliului Director proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind măsurile de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole.

Un alt punct pe ordinea de zi, dezbătut de către membrii Consiliul Director, l-a reprezentat discuțiile ce fac referire la poziția Federației Naționale PRO AGRO privind noua Politică Agricolă Comună referitor la plățile acordate fermierilor din bani europeni, a subvențiilor agricole și a finanțărilor pe proiecte de investiții.

Totodată, în încheirea primei părți a lucrărilor Consiliului Director au fost puse în discuție și obiectivele pe care Federația Națională PRO AGRO le va avea în anul 2019.

În partea a doua a lucrărilor Consiliului Director, alături de Echipa proiectului ENHANCE (Building an Excellency Network for Heightening Agricultural ecoNomic researCh and Education in Romania) finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului -cadru HORIZON 2020 și coordonat de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, a fost abordată ca temă centrală a discuțiilor cercetarea în domeniul agricol, proiecte în curs, proiecte viitoare în relația cu mediul academic de profil din România.

Obiectivul proiectului ENHANCE îl reprezintă dezvoltarea potențialul științific în domeniul agroeconomiei, în special în ceea ce privește metodele cantitative, cum ar fi modelarea, simularea, econometria, precum și a metodelor mixte de cercetare, cum ar fi economia instituțională. Formarea specialiștilor agroeconomiști privind utilizarea unor metodologii solide de analiză a problemelor sectoriale a fost considerată de Federația Națională PRO AGRO ca o investiție pe termen lung în scopul promovării cu fermitate a dezvoltării agriculturii și a mediului rural în România.

De altfel, nu este prima întâlnire de acest fel, reprezentanții asociațiilor profesionale membre ale Federației Naționale PRO AGRO au fost alături de membrii echipei ENHANCE încă de la inițierea acestui proiect. S-au identificat o serie de subiecte care mai apoi au facut subiectul unor stagii de cercetare pentru tinerii doctoranzi și cercetători ai Facultații de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, la prestigioase centre de cercetare din Austria, Germania și Elveția. Noile cunoștinte și experienta dobandite de către tinerii cercetatori vor permite abordarea problemelor sectoriale cu care se confruntă agricultorii, în cadrul unor proiecte comune viitoare. În egală măsură, utilizarea unor date științifice relevante reprezintă un fundament puternic în cadrul proceselor de negociere și decizie, atât la nivel național cât și European, consolidând vocea fermierilor.