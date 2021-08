Deputatul USR-PLUS de Suceava, Radu Ciornei, susține că valul 4 al pandemiei de coronavirus va veni, dar lumea nu trebuie să intre în panică. Parlamentarul este doctor în Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară. Deputatul sucevean a declarat, la Radio Top: „Valul 4 e clar că vine, însă virusul va avea la dispoziție mai puțini oameni, pentru că sunt foarte multe persoane vaccinate sau trecute prin boală. Vaccinurile existente asigură protecție în proporție de 85% să nu faci o formă gravă de boală chiar dacă te-ai infectat cu tulpina Delta. Când apare un focar, Direcția de Sănătate Publică trebuie să-l investigheze și să-l oprească. Dacă DSP își face treaba și oprește focarele, atunci mor mai puțini oameni și se aglomerează mai puțin spitalele. Suceava va fi un studiu de caz în continuare. Cum am fost primii care s-au infectat foarte tare în primăvara anului trecut, va fi interesant de văzut cum va evolua pandemia la noi în iarnă”. Deputatul Ciornei a mai spus: „Lumea nu trebuie să se panicheze. Nu o luați în tragic că vine valul 4 cu parul după noi și ne omoară pe toți”. Tot la Radio Top, parlamentarul USR-PLUS a afirmat că este pentru vaccinarea profesorilor și a medicilor și a adăugat: „În momentul în care ești o persoană care lucrează în sistemul educațional sau în cel de sănătate cred că este normal să-ți asumi micul, infimul risc al vaccinului, fiindcă nu cad oamenii printre noi”. Radu Ciornei a completat: „Știm foarte mulți oameni care au murit din cauza COVID, dar nu știm pe nimeni care să fi avut o complicație groaznică de la vaccin. Nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, ci pentru accesul mai ușor al oamenilor vaccinați la anumite manifestări cu risc ridicat de contagiozitate”.

