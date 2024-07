În perioada 1 – 12 iulie a.c., Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) organizează Workshopul de analiză a datelor, biostatistică și inteligenta artificială pentru stiintele biomedicale şi Școala de bioinformatică și genomică computațională din Europa de Est.

Workshopul își propune să ofere participanților o înțelegere cuprinzătoare și abilități practice în analiza statistică și învățarea automată, relevante pentru cercetarea biomedicală. Printr-o combinație de explicații teoretice, exerciții practice și studii de caz, participanții vor acumula tehnici statistice fundamentale și algoritmi de învățare automată adaptați seturilor de date biomedicale. Subliniind gândirea critică și considerentele etice, atelierul va oferi posibilitatea de a aplica aceste abilități în mod eficient, contribuind astfel la progrese științifice în domeniul sănătății. Participanții vor aborda o gamă variată de subiecte, de la modelarea matematică, testarea ipotezelor, tehnicile de vizualizare a datelor, până la aplicarea algoritmilor de analiză.

Prelegerile și sesiunile aplicate sunt oferite de experți în domeniu de la Institutul Robert Koch, Germania, Pennsylvania State University, SUA, Weill Cornell Medicine, SUA, Medical University of Vienna, Austria, University of Southern California, SUA, Oakland University, Michigan (SUA), University of California San Diego, SUA, George Washington University, SUA. Totodată, workshopul şi școala de vară reprezintă o oportunitate deosebită pentru a iniția colaborări internaționale, în cadrul unui eveniment științific de amploare. Menționăm faptul că aproximativ 75% dintre participanți sunt din străinătate, din ţări precum Statele Unite ale Americii, Mexic, Brazilia, Armenia, Arabia Saudită, Austria, Germania, Polonia, Ucraina și altele.

Activitățile sunt finanțate din Fondul pentru Situaţii Speciale al Ministerului Educației, acordat Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, şi din veniturile proprii ale universității.