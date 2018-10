Nu este niciodata prea tarziu sa iti schimbi locul de munca sau meseria, indiferent de varsta pe care o ai si asta mai ales daca aflii care sunt cele mai de succes cariere din acest an. Astfel ti-ar putea fi mult mai usor sa te decizi catre ce drum vrei sa te indrepti in cariera. Cercetatori din intreaga lume au studiat piata job-urilor si au ajuns la concluzia ca exista anumite cariere ce se afla in topul preferintelor oamenilor din intreaga lume.

Toate joburile de succes urmaresc acelasi obiectiv

Atunci cand te gandesti la un job de succes te gandesti la bani, avansare in cariera si sa faci ceea ce iti place. Defapt, te gandesti foarte bine. Toate carierele de succes pe care cercetatorii le-au descoperit se invart in jurul salariului dar si a viitorului pe piata muncii a meseriilor. In 2018 chiar si oamenii de HR au marturisit ca ii asteapta candidati mai pretentiosi iar specialistul de resurse umane trebuie sa fie mai pregatit din punct de vedere profesional pentru a face toate profilurilor de angajati.

Antrenor de fitness

Tendinta de fitness nu va disparea prea curand deoarece tot mai multe persoane din ziua de astazi fac miscare indiferent de varsta pe care o au. In ultimii ani sanatatea a inceput sa fie un obiectiv pe care tot mai multa lume vrea sa il atinga. Cererea de formatori de fitness este de asteptat sa creasca cu aproximativ 8% până în 2020.

Inginer software

Nu este greu sa intelegi de ce acest domeniu este si va continua sa fie unul si mai solicitat in urmatorii 5 ani. Marile companii cauta dezvoltatori creativi, inovatori si ingineri de software pentru a proiecta diferite programe pe calculator. Inginerii de software dezvolta aplicatii sau programe specifice si lucreaza la sisteme de baza care ruleaza dispozitive si retele. Se asteapta ca cererea de ingineri software sa creasca cu mai mult de 17% pana in 2022.

Inginer biomedical

Ingineria biomedicala este punctul de intalnire a mai multor industrii foarte solicitate in prezent: asistenta medicala, stiinta, tehnologie, inginerie si matematica. Acesti ingineri dezvolta echipamente, dispozitive, software si sisteme informatice utilizate in institutiile medicale. Ei folosesc atat expertiza tehnica cat si biologie pentru a crea si perfectiona modul in care medicii diagnosticheaza si trateaza pacientii.

Market Research Analyst

Datele conduc in ziua de astazi tot ce facem si afecteaza modul in care companiile creeaza si vand. Aproape fiecare industrie studiaza datele pietei si ale clientilor si mai ales modul in care pot folosi acest lucru pentru propriul avantaj. Aici intervin analistii de cercetare de piata – analizeaza datele iar apoi prezic tendintele pentru a oferi produse sau servicii valoroase de care are nevoie publicul.

Cariera in domeniul medical: medici si asistente medicale

Locurile de munca din domeniul sanatatii sunt tot mai solicitate iar tot mai multi studenti sunt asteptati sa isi inceapa o cariera in domeniul medical. Se estimeaza faptul ca locurile din domeniul medical vor continua sa creasca rapid pe piata muncii pana in 2026.

Ofiter financiar

Joburile din domeniul financiar reprezinta o parte esentiala a unei organizatii. Un ofiter financiar trebuie sa fie capabil sa se ocupe de toate activitatile de finantare, audituri si politici financiare. Este vorba despre acele persoane pe care le vedem imbracate impecabil la costum, cu un ceas la mana si pantofi eleganti. De asemenea, un agent financiar actioneaza ca un punct cheie pentru dezvoltarea afacerii si pentru a crea relatii cu clientii sai, oferind in acelasi timp servicii si consultanta pentru clienti (ofiter financiar in banca). Totodata pot ajuta la rezolvarea problemelor financiare sau pentru a rezolva diferite litigii.