Primăria municipiului Rădăuți a organizat astăzi un ceremonial în cadrul căruia au fost comemorați eroii căzuți la Revoluția din decembrie 1989, cinstindu-le astfel memoria. După slujba religioasă de pomenire, primarul Nistor Tătar dar și alți invitați au susținut alocuțiuni în care au fost evocate momentele din decembrie 1989 și s-au depus coroane de flori. De asemenea, s-a depus o coroană și la Eroul Martir, Veronica Curic, din cimitirul municipal Rădăuți.

