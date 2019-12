Municipalitatea rădăuțeană a sărbătorit cum se cuvine Ziua Națională a României. Astfel, de la ora 12:00, s-a constituit coloana oficială la Primăria municipiului, în frunte cu primarul Nistor Tătar, care s-a deplasat la Monumentul Eroilor Neamului, din strada Bogdan Vodă unde a avut loc o slujbă de pomenire a eroilor căzuți la datorie urmată de alocuțiuni care au evocat momentul Unirii. Au luat cuvântul Ionel Mitrofan, profesor de istorie la Școala ”Dimitrie Cantemir”, Emil Ianoș-avocat și epigramist, colonelul în rezervă Simion Sticleț și primarul Nistor Tătar.

Tătar a făcut apel la unitate și la respect între oameni

Acesta a făcut apel la unitate și la respect între oameni. ”Astăzi este o zi deosebită pentru noi toți, Ziua Națională a României ziua pe care trebuie să o purtăm în inimi toți românii indiferent unde se află ei, ziua în care ne comemorăm eroii, ziua în care punem în valoare cultura românească, ziua în care trebuie să ne respectăm, ziua în care trebuie să ne unim, ziua în care nu trebuie să ne urâm și să depunem toate eforturile ca să fim români adevărați, uniți și să ne iubim. La mulți ani dragi rădăuțeni, la mulți ani Bucovina, la mulți ani români indiferent unde vă aflați”, a transmis Nistor Tătar.

S-au aprins luminile de sărbători

Ceremonialul s-a încheiat cu depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor Neamului de către municipalitate, instituții, partide. De asemenea, s-au depus coroane și la Monumentul Eroilor din cimitirul municipal. Ziua festivă a continuat cu un program folcloric, susținut de Fanfara ”Trandafirul” din Calafindești în Parcul central (la Foișor). Totodată s-au aprins și luminile de sărbători.