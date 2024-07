Primăria municipiului Suceava a organizat astăzi cu prilejul împlinirii a 520 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare și Sfânt o scurtă ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori la statuia ecvestră a Marelui Voievod de pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei. Primarul Ion Lungu a ținut un scurt discurs în care a evidențiat personalitatea Sfântului Ștefan cel Mare. ”Având în vedere că Ștefan cel Mare și-a rescris gloria practic aici la Cetatea de Scaun a Sucevei este normal să aducem un omagiu celui mai mare român din toate timpurile. Ștefan a fost un adevărat creștin, un apărător al Creștinătății nu numai al Bisericii românești, un luptător, un atlet a lui Hristos așa cum i s-a spus. Noi ca suceveni trebuie să fim mândri”, a spus Lungu. Au depus coroane și jerbe de flori Primăria Suceava, Prefectura prin subprefectul Florin Sinescu, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” prin purtătorul de cuvânt, Iulia Vuerich, structurile militare și partidul AUR prin deputatul Ștefan Pușcașu și preotul Cătălin Axinte. La ceremonie a participat și Fanfara Municipiului Suceava care a interpretat imnul de stat.

