Un lucru inedit a avut loc astăzi dimineață la ora 7.30 punct la Primăria comunei Șcheia. Funcționarii instituției la inițiativa primarului Vasile Andriciuc au organizat o ceremonie de mulțumire pentru femeia de serviciu care începând cu data de 2 decembrie iese la pensie. Elena Marcean, căci despre este vorba, a lucrat în Primăria Șcheia 27 de ani pe mandatale unui număr de trei primari, Albert Blăjuț, Vasile Buhac și Vasile Andriciuc. Primarul Andriciuc a ținut să-i mulțumească în numele colectivului pentru toată activitatea desfășurată în acești ani și să arate că a fost ”o femeie de serviciu cu înalt caracter, a fost ceasul Primăriei”.

”Începând cu data de 2 decembrie colega noastră doamna Marcean Elena iese la pensie. Este un moment unic în viața fiecăruia dintre noi în care trecem în rezervă. Doamnna Marcean Elena iese la pensie după o activitate de aproape 41 de ani de serviciu efectiv, 13 ani și ceva la un agent economic iar 27 de ani ani la Primăria comunei Șcheia. Uitați-vă la ea e o mână de om dar această mână de om ne-a asigurat zi de zi traiul normal în Primăria Șcheia. Ne-a respectat pe toți de aceea trebuie să o respectăm și noi. A fost ceasul Primăriei. Dacă vă gândiți bine și analizați este prima care vine în instituția Primăriei și pleacă printre ultimii. Cum știm toți femeie de serviciu. Femeie de serviciu cu înalt caracter. În primul rând punctualitatea cu care a venit la serviciu. Al doilea, spiritul de curățenie, inima largă pe care a avut-o față de noi toți. Nu e nimic lăsați că rezolv. Ne-a făcut curat în birouri, ne-a șters, a făcut o cafea, un ceai, am trimis-o după o pastilă, după o banană deci tot ce a fost de rezolvat a rezolvat acest pumn de om. Viața ca la fiecare este foarte neprevăzută a avut și necazuri mari lângă familie dar inima și dragostea față de instituție se oglindește în această femeie minunată. Faptul că iese la pensie este un lucru bun și încă o dată spun că este foarte bine să vorbim de oameni când sunt în viață. Doamna Elena, colectivul Primăriei Șcheia vă mulțumește pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în cadrul Primăriei Șcheia. Să vă dea Dumnezeu în primul rând sănătate, să le puteți duce pe toate și pensie cât mai lung și fericită”, a spus Andriciuc. Acesta i-a oferit sărbătoritei o floare de cameră.

”Vă mulțumesc tuturor și vă doresc multă sănătate”, a transmis Elena Marcean vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi.