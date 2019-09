Autoritățile locale din comuna Cornu Luncii în frunte cu primarul Gheorghe Fron au organizat sâmbătă, 21 septembrie, în satul Păiseni, o emoționantă și solemnă ceremonie de comemorare a sublocotenentului (post-mortem) Ioan Grosau, ”eroul poet de la Păiseni”, căzut la datorie în Irak în urmă în urmă cu 12 ani dar și a altor 31 de eroi români căzuți în teatrele de operații din Irak și Afganistan pentru apărarea păcii internaționale. La ceremonie au participat 15 colegi de-ai eroului din Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timișoara, de la Spitalul Militar Timișoara, 15 elevi de la Liceul Militar ”Ștefen cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, reprezentanți ai Asociației Cultul Eroilor ”Regina Maria”-Filiala ”Plăieșii” Suceava, ai Centrului Militar Județean, ai Asociației Veteranilor Militari și Veteranilor Invalizi din Teatrele de Operații, de la Observatorul Militar, ai U.M. Bălțătești, ai Școlii de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, ai Școlilor „Ioan Grosaru ” din Păiseni din Sasca Mare și din Cornu Luncii, familia îndurerată a eroului, foarte mulți cetățeni din satul Păiseni și din comuna Cornu Luncii dar și foarte multe personalități din județul Suceava. Ceremonia a fost condusă de prim-vicepreședintele Cultului Eroilor MM Pr.Dumitru Davidel în vârstă de 83 de ani. Serviciul religios a fost oficiat de preoții Vasile Ungureanu,Vasile Hristic și Cătălin Simion. Elevii Școlii „Ioan Grosaru” au susținut un frumos program literar-artistic, la care mulți dintre cei prezenți au avut lacrimi în ochi. S-au rostit alocuțiuni cu mesaj patriotic și s-au înmânat diplome și distincții.

Doi noi cetățeni de onoare ai comunei Cornu Luncii

Primarul Gheorghe Fron a înmânat diploma de ”Cetățean de Onoare” Slt. Marius Apostol, președintele Asociației Militarilor Veterani și Militarilor Invalizi din teatrele de operații și Plt.Maj. Mihail Onea, colegul eroului Ioan Grosaru și președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor Invalizi din teatrele de operații, filiala Timișoara. Elevii care an de an susțin programul literar-artistic dar și premianții Festivalului de poezie „Ioan Grosaru” au primit diplome și distincții de la Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timișoara. Au primit diplome și distincții în semn de respect pentru munca depusă în permanență profesorii Ana Constantinovici, Mircea Acasandrei și Cătălin Apreutesei. Aceștia pun în scenă an de an programul literar artistic ce are loc la Monumentul Eroului poet Slt.pm. Ioan Grosaru. Toți cei prezenți la ceremonie au depus coroane și jerbe de flori la mormântul eroului de la Păiseni după care a avut loc o agapă de pomenire a celor 31 de eroi români. Programul s-a terminat cu vizitarea Casei memoriale Ioan Grosaru, a Școlii ”Ioan Grosaru” din Păiseni și a Panteonului Eroilor Comunei Cornu Luncii. ”Dumnezeu să-i odihnească pe cei care și-au dat viața,ca noi să trăim în pace”, a spus Gheorghe Fron.