Ziua Eroilor a fost sărbătorită joi în municipiul Suceava cu depuneri de coroane de flori la monumentul eroilor din cimitirul Pacea.

La ceremonia desfășurată în prezența oficialităților locale și județene, au participat doar câteva zeci de suceveni, și asta din cauza vremii nefavorabile. Au depus coroane de flori reprezentanți ai instituțiilor publice, ai partidelor politice, ai organizațiilor nonguvernamentale și ai unităților de învățământ.

Din partea Consiliului Județean Suceava a participat vicepreședintele Niculai Barbă. Prefectura a fos reprezentată de prefectul Alexandru Moldova iar Primăria Suceava de primarul Ion Lungu.