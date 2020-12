Câteva zeci de persoane au asistat la o scurtă manifestare organizată în Parcul Drapelelor din vecinătatea Palatului Administrativ din Suceava, cu prilejul Zilei Naționale a României. Din cauza pandemiei, acțiunea a fost restrânsă din punct de vedere numeric. Prefectul Alexandru Moldovan a fost întâmpinat de Garda de Onoare, care i-a prezentat onorul. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Damaschin Dorneanul, iar după citirea de către prefect a mesajului premierului Ludovic Orban au fost depuse coroane de flori. Printre participanții la eveniment s-au mai numărat șefi ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, subprefectul Daniel Prorociuc, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, vicele CJ Niculai Barbă, primarul Ion Lungu, viceprimarul Teodora Munteanu, ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu și deputatul Ioan Balan.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating